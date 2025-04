Economista aseguró que la reforma arancelaria de Donald Trump encontró al Gobierno "en pelotas"

Entrevistado en radio Continental, Carlos Melconian entendió que "dentro del acuerdo con el FMI, este régimen cambiario no va a continuar" aunque no pudo dar precisiones de cuál será ese nuevo escenario. "A una salvajada no vamos. A lo que piden los delirantes ultraliberales no vamos. Tampoco esto continúa, eso casi con seguridad . Tenés que revisar el blend y un montón de cosas", analizó.

A su vez, para plantear una salida del cepo cambiario pidió precisiones al Gobierno de cuál sería una salida. "Si el cepo es que al hombre común le vendan dólares oficiales, no sé si lo levanta este Gobierno. Si el cepo es pagar con tarjeta de débito, no lo va a levantar", dijo y comparó esa situación con "querer invitar a una empresa extranjera a invertir y no poder girar sus dividendos. Eso no tiene goyete". "Tener este tipo de cambio simultáneamente liberal, no viene más por un largo tiempo", insistió.

Finalmente, el economista se refirió a la traba que tiene la actual gestión para reducir la inflación, aunque reconoció que existió una primera etapa "exitosa" en la reducción drástica de los aumentos. "Probablemente se encamine a 7 o 10 meses consecutivos registrando un 2 o 2,5%", estimó, aunque señaló que "falta un plan que te lleve a un dígito anual".