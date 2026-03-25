EEUU desplegará 3.000 soldados adicionales en Medio Oriente por la guerra con Irán + Seguir en









El conflicto podría entrar en una fase aún más peligrosa que intensificaría la volatilidad económica mundial, prolongando la crisis que sacude al mundo desde hace cuatro semanas.

Se espera que el Pentágono envíe miles de soldados de la élite de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército de EE. UU. a Oriente Medio.

EEUU reforzará su despliegue en Medio Oriente con 3.000 de soldados de la 82.ª División Aerotransportada, una unidad de respuesta inmediata capaz de actuar en menos de 18 horas. A pesar de esta presión militar, el gobierno de Donald Trump mantiene abierta la vía diplomática al hablar públicamente sobre un potencial acuerdo con Teherán para dar cierre al conflicto.

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Con el envío de miles de tropas extra, la administración Trump busca habilitar la opción de combatir dentro de las fronteras de Irán. Este paso supondría un agravamiento crítico del conflicto, que tras un mes de enfrentamientos ya ha provocado una fuerte inestabilidad en la economía mundial.

Fuentes oficiales que solicitaron el anonimato evitaron precisar el destino exacto o la fecha de arribo de los efectivos a la región. Por el momento, el contingente permanece acuartelado en su base de Fort Bragg, Carolina del Norte. Según una de las fuentes consultadas por Reuters, aún no se ha tomado la decisión de enviar tropas al propio Irán, pero sí se reforzará la capacidad para posibles operaciones futuras en la región.

Un refuerzo de EEUU en medio de la guerra con Irán Este despliegue complementa los refuerzos movilizados recientemente, que incluyen a miles de efectivos de la Unidad Expedicionaria de Marines a bordo del USS Boxer y sus buques de escolta.

Asimismo, el USS Tripoli y la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines fueron reubicados hacia el teatro de operaciones. Con una base previa de 50.000 efectivos en la región, la llegada de estas nuevas unidades terrestres intensifica significativamente la fuerza militar en torno al conflicto iraní.

El despliegue coincide con un escenario de señales contradictorias: Washington defiende que hay contactos para buscar la paz, pero Irán niega rotundamente cualquier negociación bajo las condiciones de Trump. Mientras tanto, las operaciones militares continúan. Desde el inicio de las hostilidades a finales de febrero, EEUU llevó a cabo ataques contra 9.000 objetivos dentro de Irán. El balance humano para las fuerzas estadounidenses asciende a 13 muertos y casi 300 heridos desde el inicio de las hostilidades. Pese a que 255 soldados ya han vuelto al servicio, la gravedad de otros 10 casos subraya el riesgo de la misión.