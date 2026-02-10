La bolsa de Japón tocó máximos históricos tras la victoria de Sanae Takaichi: expectativas sobre las tasas

La fuerza del triunfo oficialista sorprendió a propios y extraños. Hacia delante, las dudas caen sobre el yen y la postura que tendrá la autoridad monetaria en el primer semestre de 2026.

Tras la contundente victorial electoral de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi , el mercado celebró la novedad y la bolsa del país asiático tocó máximos históricos . Sin embargo, también se observó un ligero aumento de los rendimientos en la mayoría de los bonos del gobierno japonés , además de una leve apreciación del yen frente al dólar . Para los expertos, resta esperar al accionar del Banco de Japón (BoJ) y si, efectivamente, mantendrá su intención de seguir subiendo las tasas este año .

Si bien se esperaba que Takaichi ganará, sorprendió la magnitud de su victoria, lo que le permitió obtener 316 de las 465 bancas de la Cámara baja . Fue en este contexto que el Nikkei 225 avanzó 6,2% en lo que va de la semana, mientras que la tasa a 10 años de los bonos japoneses subió 0,05 puntos básicos hasta 2,2%. En paralelo, el yen se apreció 1,3% frente a la divisa norteamericana.

"Una vez que la 'sorpresa' del mercado causada por la victoria del partido gobernante, que superó las expectativas, se disipe, el mercado probablemente recuperará cierta compostura ", explicó el Investigador principal del Departamento de Investigación Económica de Dai-Ichi Life, Shimamin Yoshikiyo .

Además, mencionó que "es posible que las conversaciones se orienten hacia evitar una política fiscal basada en una mayor emisión de bonos gubernamentales, incluyendo la emisión de impuestos al consumo". Sobre ese punto, desde Portfolio Personal Inversores (PPI) comentaron que "más allá de la polémica que generó su iniciativa de reducir el impuesto a los alimentos" durante la campaña, la mandataria nipon "ahora se comprometió a aplicar una política fiscal responsable" .

A su vez, destacaron que el ministro de finanzas, Satsuki Katayama, " enfatizó que la baja del impuesto al consumo sería por dos años, solo para alimentos y sin financiarse con nueva deuda ".

El impacto sobre el yen

El analista de Pepperstone, Felipe Barragán, comentó que "el yen llegó a fortalecerse tras una reacción inicial más débil, a medida que los inversionistas internalizaban tanto los titulares sobre mayor estímulo fiscal como aquellos asociados a la persistente vigilancia de las autoridades cambiarias y el riesgo de intervención".

Yen El mercado espera que el BoJ prolongue la suba de tasas. Kstudio

Sobre ese punto, explicó que "si el mercado concluye que la ambición fiscal avanza más rápido que la disposición del BoJ para subir las tasas de interés, el sesgo de mediano plazo volvería a inclinarse hacia un yen más débil vía una mayor prima de riesgo país". Pese a la sorpresa electoral, "el mercado sigue internalizando dos alzas de tasas hacia finales del 2026".

Sin embargo, también planteó que existe una lectura alternativa que sugiere que la apreciación podría "estar reflejando que una supermayoría sin fricciones entre parlamentarios se traduciría en mayor estabilidad política lo que estaría ofreciendo algo de soporte transitorio a la moneda japonesa".

En el corto plazo, Barragán advirtió que el recorrido podría verse limitado por dos "anclas". Por un lado, el "riesgo elevado de intervención" por parte de EEUU. Por el otro, "la dependencia del tramo dólar a los próximos datos macro de EEUU, que pueden reconfigurar rápidamente las expectativas sobre la Fed".

El rol del Banco de Japón

La analista del Grupo ING, Min Joo Kang, comentó que "en los próximos meses, será importante estar atentos a los datos económicos y seguir de cerca las comunicaciones del BoJ". De todas maneras, sostuvo su pronóstico de que la autoridad monetaria mantendrá "su enfoque gradual en la subida de tipos", por lo que "es más probable que se produzca una subida de tipos en junio que en abril".

"Creemos que la inflación subyacente se mantendrá por encima del 2%, pero se espera que la tendencia a muy corto plazo se enfríe debido a los efectos de base. Es probable que el Banco de Japón espere a ver si el crecimiento salarial de la paritaria de primavera vuelve a superar el 5% y da lugar a un movimiento significativo de los precios en abril", explicó Min Joo Kang.

Además, planteó que el Banco de Japón "estará más atento que antes al impacto del aumento de los rendimientos en la economía y al endurecimiento de las condiciones financieras".

En consonancia, Yoshikiyo sostuvo que "es improbable que los tipos de interés a largo plazo inicien una tendencia a la baja, ya que la política monetaria se encuentra actualmente en proceso de elevarlos, y existe una alta probabilidad de nuevas subidas en el primer semestre".