Efecto apretón monetario: la economía bonaerense sufrió su sexta caída semanal al hilo y en agosto se contrajo 1,4%







La actividad económica ya suma tres meses en baja. En las últimas semanas el declive tiene su raíz fundamental en la volatilidad de las tasas y el estancamiento en los créditos.

La actividad económica se encuentra en plena caída desde mayo.

La actividad económica de la provincia de Buenos Aires (PBA) sufrió su sexta caída semanal consecutiva y en agosto acumuló una contracción del 1,4%. De este modo, la economía del distrito más grande del país llega sumamente golpeada a las elecciones del próximo domingo, como consecuencia del "apretón monetario" implementado por el Gobierno nacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así lo informó el Banco Provincia (Bapro) a través del PulsoPBA, el flamante índice que se construye con más de 1.200 datos diarios y un algoritmo de inteligencia artificial. El objetivo de este sistema automatizado es adelantarse a los datos oficiales de actividad, que suelen publicarse con dos meses de rezago, tanto a nivel nacional como provincial.

Los datos de PulsoPBA mostraron una variación negativa de 0,2% en la cuarta semana de agosto, idéntica a la que se había registrado en la semana previa. Al observar la serie completa, puede observarse que la caída viene profundizándose desde mayo, luego del rebote que se había visto en abril.

Apretón monetario y suba de tasas: el impacto en los créditos y la morosidad El declive de las últimas semanas tiene su raíz fundamental en el giro de la política monetaria, que ahora está enfocada en el control de la cantidad de dinero de la economía, dejando las tasas libradas a la oferta y la demanda de liquidez. Como era previsible, esto provocó una fuerte volatilidad en los rendimientos en pesos, frenando así las decisiones de consumo e inversión.

El presidente del Bapro, Juan Cuattromo, explicó durante una conferencia que la eliminación de instrumentos de gestión de liquidez (Lefis) y el aumento de encajes generaron una “trayectoria de inestabilidad”, que afectó negativamente a la oferta de créditos. En efecto, el banco indicó que los adelantos en cuenta corriente y el descuento de documentos a empresas cayeron cerca de un 10%.

El titular de la entidad expresó su sorpresa por el momento en el cual de modificó la política monetaria, ya que, según el propio Gobierno nacional, la inflación venía en baja. "Si bien se lo justifica con la necesidad de disciplinar precios, lo que uno observa es más bien una decisión de política cambiaria de cara a las elecciones”, acotó. Por último, Cuattromo mostró su preocupación por el crecimiento en la morosidad de las familias. “La morosidad en tarjetas de crédito está creciendo, sobre todo en pagos mínimos, en un contexto donde muchas veces se usan para comprar alimentos o pagar servicios básicos”, señaló. Esta situación, dijo, genera “angustia en los hogares” y anticipa mayores complicaciones.