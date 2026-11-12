Efecto Ueno Bank: Fitch puso en vigilancia negativa la deuda de Paraguay + Agregar ámbito en









La calificadora advirtió sobre el posible contagio de la quiebra bancaria en las finanzas públicas y el crecimiento económico. Aunque descartó un riesgo sistémico inmediato, señaló que el manejo de la crisis pondrá a prueba las instituciones del país.

La agencia Fitch situó el miércoles la calificación soberana de Paraguay de "BB+" en vigilancia negativa.

La agencia Fitch ubicó el día de ayer miércoles la calificación soberana de Paraguay de "BB+" en vigilancia negativa, con motivo de las repercusiones del colapso del ‌banco Ueno, y las grandes turbulencias políticas que desató en el país guaraní, incluyendo la salida del presidente Santiago Peña.

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En ese sentido Fitch aseveró que la "vigilancia negativa" ‌sintetiza el posible contagio de la quiebra del banco Ueno y de las tormentas políticas y económicas que trajo, tanto en el sistema bancario como en las finanzas públicas. Según indicó la agencia, también "podría verse afectado" el crecimiento del Producto Interno Bruto.

La importancia de Ueno y el caos político Cabe recordar que el banco central de Paraguay (BCP) ubicó este mes bajo un proceso de resolución a Ueno, el sexto banco más grande del país, que tenía el 9% del total de los depósitos, y contaba con cuentas de la mitad de la población adulta paraguaya.

Las cuentas de los depositantes fueron congeladas en un principio, lo que provocó ‌protestas, aunque las autoridades avanzan en su traspaso a otros bancos y en el pago de los fondos cubiertos con el fondo de garantía de depósitos.

Como consecuencia de la situación, el presidente ‌Santiago Peña fue sometido a juicio político y destituido por sus vínculos con la empresa matriz del banco. Captura Sin embargo, y como consecuencia de la situación, el presidente ‌Santiago Peña fue sometido a juicio político y destituido por sus vínculos con la empresa matriz del banco. Hay investigaciones penales abiertas y las autoridades detuvieron a ocho ejecutivos de Ueno, en un verdadero tembladeral político, con el propio Partido Colorado de Peña tomando distancia de quién, hasta hace pocos días, ejercía la presidencia del país.

El detalle La calificadora señaló que las dificultades de Ueno se suman a problemas fiscales de fondo y a diversos contratiempos en grandes proyectos de ‌inversión. Estos factores, añadió, redujeron las posibilidades de una mejora de la nota crediticia, que antes se reflejaban en la perspectiva positiva del país. Fitch destacó que el perfil crediticio de Paraguay está respaldado por un manejo macroeconómico prudente y consistente, una reducida carga de deuda pública y sólidos niveles de liquidez externa. Como contrapartida, puntualizó que la nota enfrenta restricciones de tipo estructural debido a la debilidad institucional en materia de gobernanza, la baja recaudación y un mercado de capitales local poco profundo, que reduce ‌las opciones del Gobierno paraguayo para financiarse. La calificadora señaló que las dificultades de Ueno se suman a problemas fiscales de fondo y a diversos contratiempos en grandes proyectos de ‌inversión. “La gestión que haga el gobierno de la quiebra bancaria, incluyendo la devolución oportuna de los fondos de los depositantes y la rendición de cuentas de los implicados, pondrá a prueba a sus instituciones”, dijo Fitch. Fitch afirmó que, por el momento, no prevé riesgos más amplios para la estabilidad financiera del país, dado que los restantes bancos de importancia sistémica cuentan con sólidos niveles de solvencia y liquidez.

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