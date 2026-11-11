Plazo fijo UVA: lo que tenés que saber antes de invertir y los riesgos que tiene

Antes de poner los ahorros en el banco, conviene conocer bien las condiciones para evitar sorpresas al momento de recuperar el dinero.

El plazo fijo UVA puede ser una alternativa para ahorrar en pesos, aunque tiene algunas condiciones que vale la pena revisar.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más conocidas entre quienes buscan ahorrar en pesos y obtener algún rendimiento. Sin embargo, no todas las modalidades funcionan de la misma manera y elegir una sin conocer sus condiciones puede terminar siendo una mala decisión.

Entre las opciones disponibles, hay una que suele llamar la atención de quienes buscan proteger sus ahorros frente al aumento de los precios. Aunque puede resultar conveniente en determinadas situaciones, también tiene algunas limitaciones que vale la pena conocer antes de depositar el dinero.

El plazo fijo UVA es una inversión en pesos cuyo capital se ajusta de acuerdo con la inflación. Su funcionamiento se basa en las Unidades de Valor Adquisitivo, cuyo valor se actualiza mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia, conocido como CER.

A diferencia del plazo fijo tradicional, el UVA ajusta el dinero depositado de acuerdo con la inflación.

Esto significa que el capital depositado aumenta siguiendo la evolución de los precios. Además, al finalizar el período acordado, el banco paga una tasa de interés adiciona l que depende de las condiciones ofrecidas al momento de contratarlo.

La principal diferencia con el tradicional está en la forma de calcular las ganancias. Mientras que este último ofrece una tasa fija que permite conocer desde el comienzo cuánto dinero se recibirá, el UVA depende de cómo evolucione la inflación durante el período de inversión.

También existen diferencias en los tiempos de espera. El depósito convencional puede constituirse desde los 30 días, mientras que la normativa del Banco Central establece un mínimo de 90 días para el UVA. Sin embargo, algunas entidades ofrecen plazos mayores, como Banco Nación, que actualmente informa un mínimo de 180 días para su modalidad precancelable.

Uno de los principales inconvenientes del plazo fijo UVA es que los ahorros pueden quedar inmovilizados durante varios meses. Freepik

Cuáles son los beneficios y riesgos de un plazo fijo UVA

Una de las principales ventajas de esta alternativa es que permite proteger el valor de los ahorros frente al aumento de los precios. Como el capital se actualiza mediante el CER, el dinero acompaña la inflación y recibe un interés adicional si se respetan las condiciones pactadas.

Esto puede resultar especialmente útil cuando los precios aumentan rápidamente y las tasas de los depósitos convencionales no alcanzan para compensar esa suba. Sin embargo, también hay algunas desventajas que deben tenerse en cuenta.

El principal riesgo es la falta de disponibilidad del dinero. En las modalidades que no permiten una cancelación anticipada, los fondos deben permanecer depositados hasta el vencimiento. Esto puede convertirse en un problema si surge un gasto inesperado y se necesitan los ahorros antes de lo previsto.

Algunos bancos ofrecen versiones precancelables que permiten retirar el capital después de los primeros 30 días. No obstante, al utilizar esta opción se pierde el ajuste por UVA y se cobran intereses calculados a una tasa fija por el tiempo transcurrido, que puede resultar menos conveniente.

Otro aspecto importante es que esta inversión no garantiza obtener mejores ganancias que un depósito tradicional. Si la inflación disminuye y las tasas de interés convencionales se mantienen elevadas, esta última alternativa podría ofrecer un rendimiento superior.

Además, aunque el capital se actualice con los precios, eso no significa que necesariamente vaya a superar la evolución del dólar. Por eso, antes de elegir, es importante considerar cuánto tiempo se puede dejar el dinero depositado y cuáles son las condiciones que ofrece cada entidad.