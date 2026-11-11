Santiago Peña podría recibir la pena máxima de prisión en Paraguay luego de la crisis por Ueno Bank + Agregar ámbito en









El expresidente está imputado por lesión de confianza y conflicto de intereses, tras tener acciones en la entidad. Por otro lado, los exdirectivos de la financiera podrían correr una condena similar.

Peña está imputado por lesión de confianza y conflicto de intereses, ya que mientras se desempeñaba como presidente aún tenía acciones en Ueno Bank. Captura

El expresidente de Paraguay Santiago Peña se expone a una condena de hasta 15 años de prisión, la pena máxima estimada en este caso, luego del escándalo de Ueno Bank que derivó en su renuncia y la investigación a sus exdirectores. Así lo confirmó la Fiscalía, al detallar que acumula más de una causa, incluida la posesión de acciones en la entidad.

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La fiscal Verónica Valdez confirmó la pena máxima a aplicarle a Peña, debido a su procesamiento por más de un hecho punible. Por otro lado, desde el Ministerio Público, el agente fiscal Francisco Cabrera precisó que para los exdirectivos de la entidad la expectativa de prisión llega hasta los 12 años.

Santiago Peña podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión “Estamos hablando de una expectativa de pena de hasta 12 años con relación a estos hechos punibles actuales, a las calificaciones jurídicas que se realizaron”, dijo según el medio local ABC PY y añadió que si hay una modificación eventual de una calificación, también se modificará el marco penal.

Peña está imputado por lesión de confianza y conflicto de intereses, ya que mientras se desempeñaba como presidente aún tenía acciones en Ueno Bank.





Consultada si Peña o el expresidente del Banco Central Carlos Carvallo volverán a prestar declaración, tras abstenerse en la indagatoria, Valdez expresó que el Ministerio Público no puede obligar a un imputado a hablar.

“La declaración indagatoria es un medio de defensa y ese acto ya se llevó a cabo. De todas maneras, si la persona quiere prestar declaración, puede solicitar una nueva audiencia”, precisó. Archivo. Peña anunció su renuncia a través de un video en redes sociales. @SantiPenap Abrieron la bóveda oculta de Santiago Peña en Paraguay: qué encontraron La Fiscalía y la Policía de Paraguay lograron abrir este martes la misteriosa bóveda oculta en la mansión del expresidente Santiago Peña, ubicada en San Bernardino, en el departamento de Cordillera. Tras dos jornadas de procedimientos, los investigadores ingresaron al compartimento de alta seguridad y constataron que no había dinero en efectivo ni objetos de valor. Según la defensa del exmandatario, el recinto funcionaba como una habitación de pánico. El acceso se concretó después de un allanamiento iniciado el domingo, cuando los agentes descubrieron una estructura escondida detrás de una pared falsa. El compartimento contaba con dos puertas blindadas y un sofisticado sistema de seguridad, que impidió completar el ingreso durante el primer operativo. Los investigadores lograron abrir la primera puerta, pero la segunda presentó dificultades técnicas. La apertura definitiva se produjo este martes, luego de que Peña, a través de su abogado, indicara dónde se encontraba la llave de seguridad. La fiscala Silvia González explicó que el exmandatario colaboró con el procedimiento y permitió que los agentes accedieran al recinto. La inspección confirmó que el espacio estaba vacío, aunque los investigadores secuestraron computadoras y otros dispositivos para analizarlos en el marco de la causa.

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