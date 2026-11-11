Pymes: ARCA puso en marcha el esquema para tramitar la devolución del IVA por el RIMI

Las pymes ya pueden pedir la devolución del IVA por inversiones del RIMI. Depositphotos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) concretó el último paso para que el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) esté completamente operativo. El organismo formalizó la puesta en marcha de esquema de recupero de créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al régimen para pymes.

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La medida, instrumentada a través del Sistema Integral de Recupero (SIR) junto al Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), establece los lineamientos operativos para que las empresas alcanzadas puedan solicitar la devolución o la cancelación de deudas impositivas por los créditos fiscales facturados en inversiones productivas.

Se trata del principal régimen que impulsó el Gobierno para las pequeñas y medianas empresas, ante el reclamo de sectores empresarios que solicitaron un beneficio que contrapesara al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) que ofrece ventajas fiscales solo a grandes inversiones.

Para completar el esquema, en Senado aprobó el octubre el Régimen de Incentivo a las Inversiones Relevantes (RIIL) que plantea también beneficios fiscales para empresas que no pueden calificar para el RIGI ni para el RIMI. Este plan contempla inversiones mínimas de u$s12 millones, y contempla también devolución de IVA y de amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias.

RIMI: la clave para pedir devolución de IVA Sujetos habilitados: Empresas encuadradas en el artículo 179 de la Ley N° 27.802 que cumplan con los requisitos conjuntos de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la propia ARCA.

Alcance del beneficio: Comprende los créditos fiscales facturados por inversiones productivas luego de transcurridos tres períodos fiscales mensuales desde su cómputo, utilizables para cancelar impuestos propios o solicitar devolución. Calendario de solicitudes: Se podrán presentar hasta un máximo de cuatro solicitudes por año calendario, las cuales coincidirán con los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Requisitos y gestión en ARCA Contar con presolicitud aprobada y cupo asignado en el servicio web "Sistema de Gestión de Inversiones (SGI)".

Haber detraído el monto solicitado del saldo técnico a favor en la última declaración jurada del IVA mediante el código específico «22 – SIR – RIMI – Ley 27.802 – Art. 183».

Adjuntar obligatoriamente un informe profesional en formato PDF emitido por un contador público independiente que certifique la razonabilidad, legitimidad y vinculación de los créditos fiscales y la existencia de los bienes.

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