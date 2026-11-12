Paro de subtes: qué líneas estarán afectadas y desde qué hora

La AGTSyP realizará una medida de fuerza desde las 21 hasta el cierre del servicio. La protesta surge como consecuencia de la muerte de un trabajador que el gremio vincula con la exposición al asbesto.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) realizará este jueves un paro en las seis líneas de subte y el Premetro , desde las 21 hasta el cierre del servicio. La medida fue convocada en repudio por la muerte de un trabajador que el sindicato relaciona con la exposición al asbesto.

La protesta alcanzará de manera simultánea a las líneas A, B, C, D, E y H , además del Premetro . Durante esa franja horaria no habrá formaciones en circulación en ninguno de los servicios.

En su reclamo, el gremio apuntó contra la concesionaria Emova y las distintas gestiones del Gobierno de la Ciudad , a las que responsabilizó por permitir que el mineral cancerígeno continúe presente en la red de transporte.

Según precisó la organización sindical, el trabajador fallecido se desempeñó durante más de 32 años en uno de los talleres del subte, donde habría estado expuesto al asbesto . Además, aseguró que más de 150 empleados fueron diagnosticados con distintas afecciones de salud que vinculan con la presencia de ese material.

OTRA MUERTE POR ASBESTO EN EL SUBTE MEDIDAS DE AUTODEFENSA Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegadxs) lamentamos anunciar el fallecimiento de un compañero jubilado que trabajó durante 30 años expuesto al asbesto, por lo que… pic.twitter.com/WYjHhPHYEn

Desde AGTSyP advirtieron que el asbesto, considerado altamente cancerígeno y prohibido desde hace más de dos décadas, todavía se encuentra en las seis líneas y el Premetro.

Tras expresar su pesar por la muerte del trabajador, el sindicato reclamó el retiro del mineral de la red, el reemplazo de las formaciones contaminadas y la inclusión de todos los empleados, tanto activos como jubilados, en el Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR).

Entre sus demandas también incorporó una reducción de la jornada laboral para disminuir el tiempo de exposición al material. La organización anticipó que continuará con los reclamos para obtener respuestas y exigir justicia por los trabajadores afectados y fallecidos.

La respuesta de Emova tras la muerte del trabajador

La empresa concesionaria Emova lamentó el fallecimiento de Oscar Pauer, quien trabajó como operario en el taller Rancagua de la línea B hasta que se jubiló, en agosto de 2024. A través de un comunicado, expresó su acompañamiento a familiares y allegados.

La compañía también aseguró que mantiene en marcha un plan integral de desasbestizado de la red. Según detalló, el proceso se desarrolla mediante una mesa interdisciplinaria en la que participan las entidades gremiales y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno porteño.

Por otra parte, Emova informó que realizó más de 5.000 mediciones de calidad del aire en las áreas de trabajo y que los resultados fueron considerados adecuados para la salud. Los controles, indicó, se llevan adelante de manera constante y están a cargo de instituciones y laboratorios especializados validados por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad.

La concesionaria sostuvo que los estudios muestran que los espacios de trabajo del subte cumplen con las condiciones exigidas por las normas de seguridad laboral y afirmó que el monitoreo continúa.