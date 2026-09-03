El Banco de Japón se inclinaría por subir las tasas un cuarto de punto en septiembre

La entidad evaluaría un ajuste de 25 puntos básicos ante los riesgos inflacionarios y la presión explícita de Estados Unidos para fortalecer el yen. Los detalles, en la nota.

Banco de Japón: Se inclinaría por subir tasas un cuarto de punto en septiembre por riesgos inflacionarios.

El Banco de Japón se inclinaría por elevar su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos este mes frente a los mayores riesgos inflacionarios, al tiempo que evalúa acelerar el ritmo de los ajustes monetarios en los próximos meses, según fuentes del sector.

El Banco de Japón analizará subir la tasa de referencia desde el 1% en su reunión del 18 de septiembre, impulsado por los riesgos inflacionarios que generan el alza en los servicios y la debilidad del yen.

Por el momento, las autoridades monetarias consideran que l a economía se encamina en línea con las proyecciones trazadas . De acuerdo con las fuentes, no se registraron modificaciones sustanciales en el escenario que justifiquen un ajuste mayor de 50 puntos básicos, por lo que esa alternativa fue desestimada.

El yen se depreció levemente tras difundirse la noticia , dado que parte de los operadores se había posicionado a favor de un ajuste de mayor magnitud luego de las declaraciones restrictivas de un miembro de la junta esta semana. En el tramo final de la rueda en Tokio, el tipo de cambio se ubicaba cerca de los 157,08 yenes por dólar.

Sin embargo, el Banco de Japón evalúa continuar con las subidas de tasas después de septiembre. Según fuentes cercanas a la institución, la entidad mantendrá un enfoque flexible para graduar o acelerar el ritmo de las subidas de tasas según la dinámica de la actividad y la persistencia de los shocks sobre los precios.

El Banco de Japón se inclinaría por elevar su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos este mes.

La próxima reunión del Banco de Japón contará con la mirada atenta de Washington. En el marco del encuentro de ministros de Finanzas del G20, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, remarcó en reiteradas oportunidades la necesidad de que las autoridades japonesas convaliden un endurecimiento de su política monetaria.

Durante una reunión bilateral con el gobernador Kazuo Ueda, Bessent abordó "la importancia de formular políticas sólidas para anclar las expectativas de inflación y evitar una volatilidad cambiaria excesiva", según el Departamento del Tesoro.

Encuentro G20: EEUU presionó por un endurecimiento de la política monetaria japonesa.

Lo que sigue

Los swaps a un día muestran que los inversores descuentan un alza de tasas en dos semanas, por lo que una postergación en la decisión arriesga provocar turbulencias en los mercados globales.

Las advertencias de Bessent ganan peso tras la intervención coordinada del 31 de julio, cuando EEUU y Japón compraron yenes conjuntamente por primera vez desde 1998 para rescatar a la divisa de mínimos de casi cuatro décadas.

Mercados: Swaps descuentan alza de tasas, postergación arriesga turbulencias globales. Kstudio

El apoyo de EEUU al yen probablemente dificulte que el gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi presione al banco central para que avance con mayor cautela en las alzas de tasas. Sin embargo, la preferencia de Takaichi por una política monetaria expansiva sigue generando dudas sobre la capacidad del BOJ para acelerar el endurecimiento monetario.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, no intentó contener las crecientes expectativas de un alza de tasas en septiembre durante su rueda de prensa posterior a la reunión del G20. El funcionario afirmó que la institución debe conducir la política monetaria considerando los riesgos de una mayor inflación.

Por su parte, economistas consultados por Bloomberg proyectan que el principal indicador de inflación de Japón se acerque al 3%, tras la moderación temporal generada por los subsidios estatales. La debilidad del yen y el encarecimiento del petróleo intensifican las presiones sobre los precios debido a la alta dependencia del país de las importaciones.