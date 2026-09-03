Javier Milei volvió a denunciar operaciones mediáticas: "Inventaron que estaba infartado"

La agenda del Presidente en Santiago tras la exposición en la cumbre impulsada por Vox incluye un encuentro con su par chileno José Kast.

El mandatario afirmó que en Argentina hubo intentos de desestabilización desde el Congreso y las calles y acusó a sus adversarios de utilizar los medios para generar “terrorismo psicológico”.

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra los medios de comunicación y sus adversarios políticos durante su visita a Chile , donde denunció una serie de supuestas “operaciones mediáticas” contra su Gobierno y aseguró que sus críticos están dispuestos a “cualquier bajeza” para recuperar el poder. En tanto, se espera por la cadena nacional prevista para las 21 de hoy , donde el Presidente, al regreso del país trasandino, hablará sobre Malvinas, luego de las declaraciones de Donald Trump y el cruce con Reino Unido .

En ese marco, Milei afirmó que recientemente en Argentina se difundieron versiones sobre su estado de salud. “Hasta inventaron que yo tenía un problema de salud. Es más, recientemente hasta inventaron que estaba infartado después de una conferencia” , sostuvo. Y agregó: “No tienen ningún problema en inventar y decir cualquier barbaridad”, antes de calificar esos episodios como parte de las “miles de operaciones mediáticas” a las que, según dijo, fue sometido su Gobierno.

El Presidente también apuntó contra sus adversarios políticos y sostuvo que durante 2025 hubo intentos de “golpe de Estado” mediante iniciativas impulsadas en el Congreso, pedidos de juicio político y protestas callejeras. Según Milei, esas acciones buscaron “romper el equilibrio económico” y “el equilibrio fiscal”, pero aseguró que su programa económico logró resistir los embates.

En otro tramo de su exposición, Milei afirmó que esos conflictos tuvieron consecuencias sobre la economía argentina, al señalar que provocaron meses de desaceleración del crecimiento y un repunte de la inflación, aunque sostuvo que su administración volvió a reducirla. También mencionó las deportaciones de personas y aseguró que el Gobierno debió expulsar a más de 10.000 personas durante 2025 y a otras 14.000 en lo que va del año.

Finalmente, Milei advirtió que sus seguidores no deben “descuidarse un segundo” frente a quienes definió como “enemigos de la libertad”. En un discurso de fuerte tono político, acusó a sus adversarios de “mentir”, “tergiversar” y “manipular”, y sostuvo que algunos medios son utilizados para ejercer “terrorismo psicológico” sobre la población. También afirmó que esos sectores financian a grupos que generan protestas en Argentina.

Bilateral con José Antonio Kast y audiencia privada con Sarah Rogers

Concluida su participación en el Foro Madrid, la agenda de Milei continuará con una audiencia privada junto a la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers, quien también participará en la cumbre de derecha.

La funcionaria del gobierno de Donald Trump argumentó que su presencia en el foro responde a la importancia que tiene para EEUU colaborar con los gobiernos de Kast y Milei, a las que denominó como “las prioridades estadounidenses para el hemisferio occidental”.

La audiencia privada entre Rogers y Milei se dará en medio de la expectativa por la cadena nacional que brindará esta noche sobre la causa Malvinas, apenas días después de que el presidente de EEUU abriera la puerta a revisar la postura de su país sobre Malvinas.

Consultado sobre si Washington está reconsiderando su postura, el mandatario respondió: “Siempre la reviso. Es así con todas las posiciones. Esa es solo una de muchas”.

A continuación, Trump se refirió a la situación del Reino Unido y agregó: “El Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán”. La declaración representa una señal de que la administración estadounidense podría evaluar nuevamente su posición frente al histórico conflicto, aunque el mandatario no confirmó un cambio concreto en la política de Washington.

Finalizada la reunión con Rogers, Milei mantendrá una reunión bilateral con el presidente de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda a las 12hs, tras lo cual concluirá su visita al país vecino.

Javier Milei prepara la cadena nacional sobre Malvinas

El líder libertario emprenderá regreso a la Argentina a las 13:30 y se prevé su llegada a Buenos Aires a las 15:30. Inmediatamente comenzará a preparar la cadena nacional que se emitirá a las 21.

"Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, dijo el presidente Javier Milei este martes luego de la reunión de Gabinete respecto de los dichos de Donald Trump en referencia a la postura estadounidense sobre el conflicto de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Tan solo un día después de la declaración de Trump en el Salón Oval, el mandatario argentino confirmó que brindará una conferencia de prensa para ahondar en los avances del histórico reclamo argentino.

Al respecto, este miércoles el vocero Adrián Ravier confirmó que el Presidente se encuentra trabajando en el contenido de la cadena nacional junto al canciller Quirno y la SIDE. No obstante, evitó dar precisiones sobre la misma.