Murió Yayoi Kusama, la artista japonesa que convirtió los lunares en arte y creó las salas del infinito

Fue una vanguardista dentro de su rama, famosa por sus coloridas esculturas e instalaciones. Falleció en su país natal y su carrera abarcó las artes visuales, la performance, la narrativa y la poesía.

La mujer fue considerada una vanguardista y pionera, que convirtió los lunares en arte y creó las salas del infinito.

La artista japonesa Yayoi Kusama murió a los 97 años , según confirmó un comunicado de su compañía. La mujer fue considerada una vanguardista y pionera, que convirtió los lunares en arte y creó las salas del infinito.

Kusama, que había vivido voluntariamente en un hospital psiquiátrico durante décadas , era conocida por su peluca roja brillante y sus creaciones gigantescas. Sus exposiciones atrajeron a grandes multitudes a nivel global y sus obras alcanzaron algunos de los precios más altos jamás pagados por una artista femenina.

Un comunicado de su compañía confirmó el deceso, al afirmar que "a lo largo de una vida extraordinaria dedicada por completo a la creación artística, Kusama desarrolló una carrera aclamada internacionalmente como artista vanguardista pionera, cuya práctica creativa abarcó las artes visuales, la performance, la narrativa y la poesía ".

Kusama falleció en un hospital de Tokio el 14 de agosto y el documento agregó que siguió pintando hasta sus últimos días, "sin soltar jamás el pincel". La artista fue una de las artistas más reconocidas del mundo y en un icono cultural global durante sus años 80 y 90 .

Aunque no fue bien recibida en el ambiente artístico neoyorquino, dominado por los hombres, en la década de 1960, Kusama causó revuelo con sus exposiciones de esculturas fálicas , incluyendo un sofá de tela, y con sus frecuentes exhibiciones de desnudez.

Kusama fue una de las artistas más reconocidas del mundo y en un icono cultural global durante sus años 80 y 90.

En 2001, recibió el Premio Asahi, que reconoce las destacadas contribuciones culturales, académicas y artísticas en Japón. Uno de sus cuadros alcanzó un precio de alrededor de u$s10,5 millones en una subasta en 2022, lo que convierte a sus obras en algunas de las más rentables del mundo para una artista femenina.

Murió el actor Tim Curry, protagonista de la película "The Rocky Horror Picture Show" y la miniserie "It"

Tim Curry, el reconocido actor británico especializado en interpretar personajes excéntricos como el seductor científico Dr. Frank-N-Furter en la película The Rocky Horror Picture Show y villanos tan malvados como el payaso Pennywise de la miniserie de It de 1990 basada en la novela de Stephen King, falleció. Tenía 80 años. Curry falleció el martes por la noche en su casa de Los Ángeles, según informó el portal TMZ. En 2012 había sufrido un derrame cerebral grave que lo mantuvo alejado de la actuación.

Curry fue nominado a tres premios Tony al mejor actor. La primera fue por haber originado el papel de Wolfgang Amadeus Mozart en la obra Amadeus de 1981, aunque perdió ante su coprotagonista Ian McKellen, quien interpretaba al rival del compositor, Antonio Salieri. En 1993, fue nominado nuevamente, esta vez por su interpretación del actor alcohólico Alan Swann en el musical My Favorite Year. Su tercera nominación llegó en 2005 por interpretar al Rey Arturo en el popularísimo musical Monty Python's Spamalot, basado en la película de 1975 Monty Python's Holy Grail.