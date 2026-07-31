El Chelsea fue sancionado con u$s14 millones por irregularidades durante la gestión Abramovich + Agregar ámbito en









El equipo de Enzo Fernández fue multado por la federación de Inglaterra tras meses de estudio debido a diversar infracciones disciplinarias de su exdueño, Roman Abramovich. Además, le sacaron una sanción importante a un jugador.

El Chelsea de Enzo Fernández es sancionado por la Asociación Inglesa de Fútbol.

La Asociación Inglesa de Fútbol (FA) multó este viernes al Chelsea con 10 millones de libras esterlinas, unos u$s14 millones, debido a las infracciones disciplinarias que cometió Roman Abramovich, dueño del club desde 2003 a 2022.

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La sanción comenzó a gestarse hace varios años, tras la sorpresiva salida del empresario ruso, cuando las autoridades detectaron presuntas irregularidades en las operaciones del mercado de pases. La investigación concluyó que entre 2009 y 2022 el club utilizó intermediarios sin licencia para ocultar el valor real de diversas transferencias. Entre las operaciones más relevantes aparecen los fichajes de Samuel Eto'o, Eden Hazard y el brasileño Willian.

Roman Abramovich, el exdueño que metió al Chelsea en un conflicto político. En un principio, la FA tenía previsto sancionar al Chelsea con una quita de seis puntos para la próxima temporada. Sin embargo, el club apeló y logró que ese castigo fuera revocado. La decisión se explicó porque los actuales propietarios, el consorcio BlueCo —liderado por el empresario estadounidense Todd Boehly y la firma Clearlake Capital—, se autodenunciaron ante las autoridades cuando asumieron el control del club en 2022 y colaboraron con la investigación sobre las infracciones detectadas durante la gestión anterior.

Según el comité disciplinario, el club fue elogiado por las medidas que tomaron y la cooperación durante el análisis de todo el caso. El Chelsea declaró que trabajaron de “forma abierta y transparente con todos los reguladores” y se mostraron "satisfechos de confirmar que esto pone fin a todos los procedimientos regulatorios contra la institución".

El Chelsea de Enzo Fernández estudiado por la FA. Stefan Borson, experto en finanzas de fútbol e involucrado en el análisis de estos casos, dijo: “Incluso el panel independiente de la FA no estuvo de acuerdo con la postura presentada por ellos mismos, y el Chelsea encontró la manera de reducir una deducción inicial de 15 puntos a una sanción suspendida de seis puntos. Finalmente, incluso esa decisión fue apelada, dejando al equipo de Londres con la obligación de pagar una multa final irrisoria con los fondos que había retenido de la venta de Abramovich”, sentenció.

A pesar de los cargos que pudo sacarse de encima el club, la Asociación Inglesa de Fútbol declaró que la totalidad de la multa de 10 millones de libras impuesta al Chelsea se invertirá en el fútbol base, para alimentar a las academias del país. Y, además, si esto se vuelve a repetir serán sancionados con dos ventanas de transferencias sin poder fichar a ningún jugador. El jugador que recupera el Chelsea Una de las noticias más importantes para el conjunto londinense no es solo que no les quitarán puntos para la próxima temporada, sino qué recuperarán a Mykhailo Mudryk. El jugador ucraniano fue suspendido por 4 años sin poder jugar tras dar positivo por una baja concentración de meldonium. Mykhailo Mudryk, el "refuerzo" para Xabi Alonso. Esta sustancia solía estar prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Sin embargo, tras los recientes cambios en sus políticas, fue retirada de la lista de prohibiciones. Dado que hoy en día el uso de esta sustancia no ameritaría una sanción, se llegó a un acuerdo para levantar su inhabilitación, por lo que estará disponible para esta nueva temporada bajo el mando de Xabi Alonso.