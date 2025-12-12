El Gobierno decretó feriado el 16 de diciembre en Buenos Aires: a qué se debe

La agenda de feriados locales de la Provincia de Buenos Aires marca cada diciembre un movimiento particular en pueblos y ciudades que celebran aniversarios fundacionales o festividades patronales. Estas fechas, distribuidas a lo largo del mes, generan días no laborables que modifican el ritmo habitual de diversas comunidades.
Los feriados de diciembre ofrecen un respiro en la agenda bonaerense, con celebraciones locales que recuperan tradiciones y fortalecen el sentido comunitario.
Con propuestas culturales, actos oficiales y celebraciones tradicionales, los feriados impulsan encuentros y actividades que fortalecen el sentido de pertenencia. En un periodo donde la vida cotidiana suele acelerarse, estas pausas ofrecen un respiro y permiten revalorizar la identidad de cada localidad.
A qué se debe el feriado el 16 de diciembre de 2025
En diciembre de 2025, el calendario bonaerense señala como feriados locales al partido de Azul y a la localidad de Cardenal Cagliero en el distrito de Patagones. Ambos celebran sus aniversarios fundacionales, motivo por el cual se declara la jornada no laborable.
A nivel local, estas fechas generan un impacto directo tanto en la actividad pública como en la social. Cada comunidad adapta sus horarios, organiza eventos y fomenta la participación vecinal, convirtiendo los feriados en momentos clave para el encuentro y la memoria colectiva.
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 se diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín)
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
