La inflación mayorista se aceleró a 2,4% en diciembre, pero en el acumulado de 2025 cedió a 26,2%

En términos mensuales, el IPIM fue impulsado por las subas en petróleo y derivados. Aun así, la cifra acumulada del año fue menos de la mitad respecto de la de 2024.

La inflación mayorista se aceleró al 2,4% en diciembre, impulsada fundamentalmente por las subas en los precios del petróleo y derivados. Sin embargo, en el acumulado de 2025 el aumento fue del 26,2%, menos de la mitad en relación a la cifra de 2024.

Este lunes el INDEC informó que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del último mes del año fue 0,8 puntos porcentuales (p.p) superior al de noviembre. Este avance fue traccionado fundamentalmente por los aumentos en productos primarios de origen nacional (+2,5% contra -0,3% del mes previo); dentro de esta división resaltó un incremento del 3,4% en petróleo.

Asimismo, los productos manufacturados nacionales presentaron un alza de 2,6%, 0,3 p.p por encima de la de noviembre. Aquí, la variación más relevante fue la de productos refinados de petróleo (+6,3%), aunque también fue considerable la suba en alimentos y bebidas (+3,2%).

Mientras tanto, los artículos importados aumentaron 1,7%, cuando el mes anterior habían exhibido una variación negativa de -0,6%.

