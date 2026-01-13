Tamara Bella habló de su vínculo con Luciano Castro: "Por eso no me quise acercar"

Señalada en medio del escándalo que rodea al actor tras su separación, la modelo y conductora negó haber tenido una relación sentimental, contó que existió un acercamiento mínimo y explicó por qué decidió correrse de la situación.

El conflicto mediático que involucra a Luciano Castro y Griselda Siciliani sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Tras la confirmación pública de la infidelidad por parte del actor y las versiones que circularon desde el exterior, Tamara Bella fue señalada como una de las mujeres con las que Castro habría tenido un vínculo y decidió aclarar la situación.

La modelo y conductora negó haber tenido una relación con el actor y buscó despegarse de las versiones que la ubicaban como una tercera en discordia. El tema fue introducido de manera directa por Moria Casán , quien le preguntó sin rodeos si había existido algo entre ellos.

Bella fue categórica al responder que no mantuvo ningún vínculo sentimental con Castro y explicó que lo conoce por un ámbito cotidiano, ya que ambos llevan a sus hijos al mismo colegio. Según relató, la cercanía circunstancial habría alimentado rumores infundados. “Se armó una historia en la que yo no tengo nada que ver. Parece que si te ven cerca de Luciano automáticamente asumen otra cosa”, señaló, en el programa La Mañana con Moria.

Si bien negó cualquier relación, reconoció que existió un acercamiento mínimo y explicó que, en ocasiones, algunos hombres se presentan como solteros cuando no lo están. En ese sentido, remarcó que decidió no avanzar al detectar señales que la hicieron desconfiar. “Hoy me doy más cuenta de las red flags y por eso no me quise acercar”, afirmó.

Consultada sobre si había recibido mensajes del actor, Bella evitó dar detalles concretos, aunque admitió que suele recibir mensajes de hombres y dejó en claro su postura: no involucrarse con personas que estén en pareja. También explicó que eligió no profundizar por una cuestión de empatía con Siciliani y para no sumar tensión a una situación que ya generó un fuerte impacto mediático.

Respecto al atractivo de Castro, la conductora fue sincera pero medida: reconoció que es una persona carismática, aunque deslizó que eso no es suficiente si no hay contenido detrás. Además, ubicó el supuesto acercamiento en un período comprendido entre julio y agosto del año pasado y descartó versiones que hablaban de encuentros en un gimnasio.

La palabra de Luciano Castro tras la filtración de sus audios: "Vergüenza absoluta"

El actor Luciano Castro aseguró que está atravesando un momento al que calificó como “vergüenza absoluta” tras conocerse su infidelidad a Griselda Siciliani, a la vez que dijo que “la tristeza cada día es más aguda y más grande” y que desilusionó a la persona que más ama.

Así lo indicó en diálogo con Puro Show, luego de la entrevista que dio con Intrusos tras los audios en los que quedó comprobada su infidelidad a Siciliani con un actriz danesa que vive en España.

El actor aseguró que está viviendo uno de los momentos más duros de su vida: "Lo que estoy atravesando te lo cuento cortito, es vergüenza absoluta y tristeza que cada día es más aguda y más grande, por el simple hecho de que bastardee algo que no ha lugar. tiene que ver con patrones y patologías que son más series que lo frívolo que puede ser un programa".

"Desilusioné a la persona que más amo en mi vida. Le dolió, le molestó. No se enojó, no grita, pero a la pareja la bastardea. A mí me deja en un lugar muy meme, muy absurdo. Muchas cosas que pensaba superadas o trabajadas, hay algo autodestructivo en mí que no lo puedo controlar y es angustiante", explicó.

El actor habló varias veces sobre lo mal que se siente en este momento de tanta exposición: "Estoy avergonzado, ya sos un meme. Sería fácil dar clases de moral, tirar la pelota afuera, pero no lo elijo y no tengo la capacidad por la angustia que tengo. Lo mejor sería el silencio, pero es bastardear más lo que hice, encima que sos un pelotudo, te hacés el místico".

Al ser consultado por las burlas y críticas de sus ex parejas, Flor Vigna y Sabrina Rojas, fue contundente al decir que no iba a hablar de nadie más, solamente de Griselda Siciliani: "Hablo de mí, eso no. Me estoy haciendo cargo por el amor de mi vida, únicamente me importa Griselda. Yo ya sé quiénes son los que me van a dar. Somos una gran pareja, nuestra relación está basada en otras cosas que no tiene nada que ver esto, no está consensuado. 'Cuidame y te cuido' y yo no lo hice en este caso".

El actor aseguró que Griselda “está enojadísima” y añadió: "Me lo dice todo el tiempo. Está enojada en base a cómo podés ser tan boludo. Estoy angustiadísimo, es angustia pura. No paro de pensar en Griselda en todo el día", aseguró.