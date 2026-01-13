La serie de Prime Video de sólo 8 capítulos que atrapó a todos y la podés terminar en un día + Seguir en









En Prime Video, esta serie arranca con una desaparición que expone secretos y prejuicios: un thriller tenso que te deja pensando.

Un día alcanza para terminarla, pero no para sacártela de la cabeza. Prime Video

En tiempos de maratones, la fórmula de ocho episodios gana terreno: arranca fuerte, sostiene tensión y se termina sin culpa. Esa lógica explica por qué una nueva serie aterrizó en Prime Video y empezó a circular de boca en boca. Ideal si querés una historia cerrada para un día de sofá.

La historia de All Her Fault llegó a Latinoamérica tras su paso por Peacock y se apoya en la novela de Andrea Mara (2021). Al frente está Sarah Snook, reconocida por su trabajo en formato miniserie, en un thriller que combina ansiedad doméstica, presión social y un misterio que se vuelve cada vez más incómodo.

All-her-fault-prime Ocho capítulos, una alarma que no se apaga: la serie de Prime Video arma un misterio íntimo y lo convierte en una presión imposible de esquivar. Prime Video De qué trata All Her Fault, la serie furor de Prime Video Todo arranca con una escena que descoloca: Marissa Irvine va a buscar a su hijo Milo a la casa de un compañero nuevo del colegio, pero una mujer atiende la puerta y asegura que no conoce ni al nene ni a su mamá. Ese choque, seco y cotidiano, prende una alarma que no afloja.

A partir de ahí, Marissa y su esposo Peter se lanzan a una búsqueda desesperada. En el camino aparecen Jenny, amiga de ella, y el detective Alcarasm, a cargo de la investigación. Cada dato abre otra pregunta y la familia queda atrapada en una red de secretos, sospechas y decisiones que empujan a todos al límite.

Como buen thriller psicológico, la desaparición funciona como disparador, pero el corazón del relato está en lo que se rompe alrededor: vínculos que se desarman, culpas viejas que vuelven y una mirada pública que cae con dureza sobre Marissa mientras Peter casi no recibe el mismo juicio. Con ritmo apretado y giros dosificados, la serie incomoda y deja en claro qué pasa cuando la fachada de vida perfecta se derrumba.

