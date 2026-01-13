En tiempos de maratones, la fórmula de ocho episodios gana terreno: arranca fuerte, sostiene tensión y se termina sin culpa. Esa lógica explica por qué una nueva serie aterrizó en Prime Video y empezó a circular de boca en boca. Ideal si querés una historia cerrada para un día de sofá.
La serie de Prime Video de sólo 8 capítulos que atrapó a todos y la podés terminar en un día
En Prime Video, esta serie arranca con una desaparición que expone secretos y prejuicios: un thriller tenso que te deja pensando.
La historia de All Her Fault llegó a Latinoamérica tras su paso por Peacock y se apoya en la novela de Andrea Mara (2021). Al frente está Sarah Snook, reconocida por su trabajo en formato miniserie, en un thriller que combina ansiedad doméstica, presión social y un misterio que se vuelve cada vez más incómodo.
De qué trata All Her Fault, la serie furor de Prime Video
Todo arranca con una escena que descoloca: Marissa Irvine va a buscar a su hijo Milo a la casa de un compañero nuevo del colegio, pero una mujer atiende la puerta y asegura que no conoce ni al nene ni a su mamá. Ese choque, seco y cotidiano, prende una alarma que no afloja.
A partir de ahí, Marissa y su esposo Peter se lanzan a una búsqueda desesperada. En el camino aparecen Jenny, amiga de ella, y el detective Alcarasm, a cargo de la investigación. Cada dato abre otra pregunta y la familia queda atrapada en una red de secretos, sospechas y decisiones que empujan a todos al límite.
Como buen thriller psicológico, la desaparición funciona como disparador, pero el corazón del relato está en lo que se rompe alrededor: vínculos que se desarman, culpas viejas que vuelven y una mirada pública que cae con dureza sobre Marissa mientras Peter casi no recibe el mismo juicio. Con ritmo apretado y giros dosificados, la serie incomoda y deja en claro qué pasa cuando la fachada de vida perfecta se derrumba.
Prime Video: tráiler de All Her Fault
Prime Video: elenco de All Her Fault
-
Jake Lacy
Dakota Fanning
Michael Peña
Sarah Snook
