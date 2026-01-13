Motosierra en el Programa de Cardiopatías Congénitas: convocan a un banderazo nacional para el 1 de febrero

Organizaciones civiles y familias de niños con malformación en el corazón reclaman contra el ajuste en el programa nacional. Advierten que los recortes de personal ponen en peligro a 7.000 bebés que nacen con dicha afección año tras año.

Organizaciones civiles, sociales y los colectivos de familias convocaron a un banderazo el 1 de febrero de 2026 en defensa del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) en medio del ajuste que lleva adelante el Ministerio de Salud de la Nación . Advierten que la reducción de la capacidad del plan pone el peligro a 7000 bebes que, año tras año, nacen con malformaciones en el corazón.

Durante los primeros días del mes de enero de 2026, se confirmó el ajuste y desmantelamiento del PNCC del Hospital Garrahan. Salud no le renovó los contratos a tres de los siete médicos cardiólogos especialistas que se ocupaban de coordinar el programa y, además, no se reemplazaron a otros de sus integrantes que presentaron las renuncias y dejaron sus cargos.

En total, se trata de seis de los trece miembros del personal del Programa de Cardiopatías Congénitas , que desde el 2008 atiende y deriva a personas gestantes, bebés y niños con patologías cardíacas complejas para que reciban intervenciones especializadas en 15 centros de salud categorizados que evitan que corra riesgo su vida. Aproximadamente el 50% de los neonatos que sufren afecciones cardíacas requiere cirugía para salvar su vida.

Pese a la desmentida oficial, la información se confirmó a partir del desplazamiento de la Coordinadora del Programa, la cardióloga pediátrica María Eugenia Olivetti que guiaba la atención en todo el país, junto a un equipo médico del Centro Coordinador de Cardiopatías Congénitas del Hospital Garrahan: los expertos Willy Conejeros Parodi, Paula Campana, Carlos Fernando Rosental, Silvina Rosellot, Mariana Fernández y Tomas Schwaller.

En ese contexto, las organizaciones convocaron al banderazo para reclamar contra el ajuste que impulsa el ministro Mario Lugones. "Somos las familias. Estamos alertando . Somos las familias de niñas y niños con cardiopatías congénitas . Somos madres, padres y cuidadores que aprendimos palabras médicas que nunca quisimos aprender, que esperamos diagnósticos, traslados, cirugías, y que confiamos en un sistema de salud que, cuando funciona, salva vidas", señalaron en un comunicado.

"Hoy hablamos porque ese sistema está dejando de funcionar. El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que garantizaba la detección, la derivación y el traslado de bebés con estas patologías, está siendo desmantelado es por eso que convocamos este 1ero de Febrero a un Banderazo Nacional en todo el país", concluyeron.

Lucía Wajsman, de la organización Cardiocongénitas Argentina, mamá de una paciente y una de las impulsoras de la norma 27.713, que en 2023 convirtió en ley al Programa, también se expresó al respecto: "Hoy no hay médicos cardiólogos especializados que estén a cargo del Programa. El primer y único responsable es el director adjunto del Garrahan, Dr Guillermo Moreno. Estamos viendo qué pasa con los pacientes que están naciendo en este momento”.

“El año pasado la doctora Olivetti –una de las despedidas– le dio el alta a mi hija porque cumplió los 18. Nos fuimos muy emocionadas, fue toda una vida ahí adentro. Por lo tanto, además de demonizar a los médicos, lo que están intentando desde el Gobierno Nacional de Javier Milei es deshumanizarnos a todos y a todas”, lamentó la mujer y añadió: “Al PNCC no lo pueden cerrar porque para eso tienen que derogar la ley votada hace tres años”.

El comunicado de Salud sobre el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas

Miembros de Cardiocongénitas Argentina, junto a familias nucleadas en Soy Garrahan y personal del hospital se reunieron la semana pasada en la Legislatura porteña con el bloque de legisladores de Fuerza por la Ciudad para plantearles su preocupación y definir posibles pasos a seguir para hacer frente al ajuste en el programa.

Durante la reunión las organizaciones presentes y colectivos de familias expresaron que el Ministerio de Salud no negó el ajuste y desmantelamiento del PNCC, sino que el “argumento oficial” es que “como nacieron menos chicos en 2025, no hace falta un programa con tantos especialistas. Como hubo menos nacimientos, hubo menos cardiopatías, el programa puede continuar a través de un equipo administrativo, la coordinación médica del Hospital y la articulación con los centros de alta complejidad de todo el país”.

Además, a través de redes sociales, el Ministerio de Salud aseguró que el programa "sigue funcionando y su continuidad está plenamente garantizada". "Durante 2025, el Programa contaba con 13 personas y registró un promedio de 7,4 llamados diarios. Es decir, tenía un exceso de personal para esa cantidad de trabajo", argumentó el organismo, que "resolvió reorganizar y optimizar su funcionamiento, sin afectar la atención".

“Es una aberración por donde se lo mire. Es cierto que circunstancialmente puede haber menos nacimientos que reduzcan el número de casos pero igualmente son varios miles anuales y son bebes que en un 90% pueden curarse y tener una vida normal como el caso de mi hija o directamente fallecer por llegar tarde con la cirugía”, dijo Wajsman, de Cardiocongénitas Argentina.

legisladores porteños peronismo caba con cardiocongénitas argentina El bloque de Fuerza Patria Buenos Aires recibió a las organizaciones en la Legislatura porteña.

Desde la bancada del peronismo porteño calificaron al PNCC como "una política pública fundamental para el cuidado de la salud infantil" y llamaron a garantizar su pleno funcionamiento. "Desde nuestro bloque reafirmamos nuestro compromiso de acompañar y respaldar todas las acciones necesarias para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley 27.713 y defender la continuidad de un programa que salva vidas y garantiza el derecho a la salud de niños/as de todo el país", añadieron.

La información difundida desde el Ministerio de Salud que resolvió reorganizar el funcionamiento del PNCC ante el exceso de personal y su continuidad operativa a través de un equipo administrativo y la coordinación médica del director del Hospital Garrahan, no redujo las preocupaciones las familias ni de las organizaciones que advirtieron sobre los riesgos de ajustar y desmantelar a un equipo de especialistas de la coordinación de un Programa que funcionó durante 15 años, con alrededor de 7000 bebés nacidos al año con cardiopatías y necesidad de cirugía en el primer año de vida en cerca del 50% de los casos.

De acuerdo a los datos difundidos por la Federación Argentina de cardiología (FAC), el Centro Coordinador de Cardiopatías Congénitas del Hospital Garrahan desmantelado por Javier Milei, logró concretar alrededor de 800 procedimientos quirúrgicos por año y atender más de 6000 notificaciones en el mismo lapso.