España, el inversor europeo más importante en Argentina y principal demandante del sector pesquero

La relación económica entre los finalistas del Mundial 2026 ya no está marcada por una sumisión que terminó con la Independencia de 1816, pero sigue siendo estrecha. Aun así, España perdió terreno como socio comercial.

Los dos países finalistas del Mundial 2026 guardan una historia de larga data, marcada por una colonización de casi 300 años y las corrientes inmigratorias del siglo XX y siglo XXI. En términos económicos, la relación ya no está marcada de manera directa por la sumisión a los intereses europeos como hasta 1816, pero sigue siendo muy estrecha, ya que España es el principal inversor de la Unión Europea (UE) en Argentina y es el principal demandante de nuestras exportaciones pesqueras, aunque ha perdido peso como socio comercial en las últimas décadas.

Según los datos del Banco Central (BCRA) , España es el segundo país con más Inversión Extranjera Directa (IED) en territorio nacional, solo por detrás de Estados Unidos. Al cierre de 2025, el stock era de u$s25.715 millones ; de ese monto, el 93% correspondió a instrumentos de capital, dejando el 7% restante para el financiamiento a través de deuda, tanto comercial como financiera.

La particularidad de estas inversiones es que se distribuyen en varios sectores de la economía. La industria manufacturera explica la mayor parte, con un 36% , destacándose particularmente el rubro de metales comunes y la industria alimenticia.

Detrás le sigue el sector de bancos , con un 18%, mientras que también son relevantes las actividades de telecomunicaciones (8%), petróleo y gas (8%) y agro (6%).

Un informe de la Universidad de San Martín ( UNSAM ) sostuvo que estos números reflejan "el arraigo histórico del capital español en la economía argentina" y puso como ejemplo a compañías como el Banco Santander, BBVA, Telefónica, Movistar y Naturgy . Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario ( BCR ) agregó otros casos de empresas españolas con presencia a nivel local como Mapfre, Iberia, Zara, Meliá y Cabify.

Según la BCR, es esperable que las inversiones se incrementen en los próximos años, tras la firma del acuerdo entre la UE y el MERCOSUR, ya que eso sucedió en los países que suscribieron acuerdos con el bloque, de acuerdo con información del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los casos más paradigmáticos son los de Egipto y Sudáfrica, con saltos del 924% y del 1.057%, respectivamente, desde que comenzaron sus tratos a comienzos de la década de 2000, aunque también resaltan casos de la región como los de Costa Rica, México, Chile y Colombia.

La balanza comercial con España se deteriora, pero las exportaciones pesqueras siguen encontrando un destino atractivo

En materia comercial, España también es un actor relevante para Argentina, aunque no tanto como años atrás. En 2005 los ibéricos eran el segundo socio más importante dentro de la UE, solo superado por Alemania, pero en 2025 retrocedieron a la cuarta posición, cediendo terreno ante Italia y Países Bajos.

Nuestro intercambio bilateral es superavitario con 11 de los 27 países del bloque y España es uno de ellos. Sin embargo, en los últimos 20 años este resultado favorable se recortó en un 94% (desde los u$s993 millones hasta los u$s58 millones), debido fundamentalmente a una duplicación en las importaciones durante ese período, pero también a una caída del 22% en las exportaciones.

Casi la mitad de las ventas al país presidido por Pedro Sánchez durante el año pasado se concentraron en derivados de soja y en productos del complejo exportador pesquero, el noveno de más importancia en el país. Vale subrayar que se trata del principal destino para este último sector, con envíos que se ubican entre los u$s300 millones y los u$s400 millones anuales.

En los productos de mar las exportaciones a España siguieron creciendo en las últimas dos décadas. En particular, cabe destacar que casi se cuadruplicaron las ventas de calamares, langostinos y filetes de merluza congelados.

Al respecto, la UNSAM explicó que "España funciona como una puerta de entrada para muchos de los productos pesqueros argentinos". "El pescado argentino entra por Vigo, Galicia, se procesa (fileteado, conserva, congelado) y se revende en el mercado europeo", profundizó.

La relación Argentina-España: la historia y el presente, en medio de la final que paraliza al mundo

En ese sentido, el declive de las exportaciones se explica más por el retroceso en otros segmentos, como los verificados para los productos del agro, de la industria automotriz, de la industria siderúrgica y para el mineral de cobre.

Paralelamente, el salto en las importaciones del último tiempo fue repartido entre varios productos, entre los cuales aparecen combustibles (fundamentalmente gasolinas), productos de caucho, artículos de cosmética y perfumería, productos de la siderurgia, barcos pesqueros, químicos y plásticos.

"España encuentra en Argentina un destino rentable para su capital y una fuente de materia prima para su industria; Argentina encuentra en España un socio inversor y una puerta de entrada al mercado europeo. El flujo de personas, que hace un siglo cruzaba el Atlántico rumbo al Río de la Plata y hoy lo hace en sentido inverso, es quizás la mejor metáfora de esta relación: una que cambia de forma con cada época, pero que nunca deja de renovarse", resumió UNSAM.

En términos económicos el país europeo se impone, con un Producto Bruto Interno (PBI) per cápita que casi triplica al sudamericano. En el plano futbolístico, ambas naciones llegan como campeonas en sus respectivos continentes, pero la historia es ampliamente favorable para la Argentina, que va a jugar su séptima final (buscando su cuarta estrella) contra apenas la segunda de la "Furia Roja" (que jugará por su segundo trofeo), además de que varios de los mejores jugadores de la historia han nacido en el país austral. Resta ver qué factores se impondrán el domingo y qué país terminará celebrando luego de las 18 (hora argentina).