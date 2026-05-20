Pedro Almodóvar en el Festival de Cannes: la libertad de expresión, críticas a Donald Trump y el futuro de su cine

Pedro Almodóvar habló en conferencia de prensa de hoy en el Festival de Cannes , con motivo de la presentación de su película Amarga Navidad , y se pronunció, entre otros temas, sobre "la crisis que atraviesa Hollywood y las amenazas de Canal+ (Francia) a los creadores".

Esto último se refiere al presidente y director ejecutivo de Canal+, Maxime Saada , quien afirmó que el conglomerado no trabajará con quienes firmaron la petición "Time To Switch-Off Bolloré" , que alertó sobre el creciente control del magnate Vincent Bolloré en los sectores del entretenimiento y los medios de comunicación franceses.

Entre los firmantes de la petición se encuentran Juliette Binoche , los nominados a la Palma de Oro de Cannes 2026, Arthur Harari y Bertrand Mandico , así como los directores Yann Gonzalez y Sepideh Farsi , y los actores Adèle Haenel, Zita Hanrot, Samuel Kircher, Ariane Labed, Anna Mouglalis y Jean-Pascal Zadi , entre otros.

“Silencio y miedo… el silencio es una expresión de miedo. Son un síntoma de que las cosas van muy mal. Es una señal grave de que la democracia se está desmoronando. Los creadores deben alzar la voz .”

“Lo peor que nos puede pasar es quedarnos callados. Tenemos la obligación moral de denunciar todo esto. Debemos oponernos a Netanyahu. En Europa tenemos leyes, existen ciertos límites. Debemos actuar como escudo contra esta locura”, continuó el cineasta, concluyendo con “¡Europa jamás debería someterse a Trump!”. Almodóvar lució un pin de “Palestina Libre” en la conferencia.

Sobre Amarga Navidad y la escritura de su próximas películas

Sobre la posibilidad de que Amarga Navidad componga un díptico con Dolor y gloria, Almodóvar ha comentado que él también lo ve así: “Efectivamente, porque nunca he hablado así de mí. Dolor y gloria abordaba dolores físicos que atenazan al protagonista. En esta, el dolor es moral, le paraliza y me siento absolutamente reconocido en ese personaje. Esa crisis creativa le lleva a mirar en su interior. Ese director es una figura egoísta. En mi caso, yo no he herido a nadie, y si hubiera sido así, no habría hecho Amarga Navidad. Pero los creadores somos egoístas, nos alimentamos de lo que nos rodea. Es un debate sobre esa culpa y la responsabilidad moral. Con todo, para mí la creación es un motor poderosísimo”. “Mi pasión creativa está adquiriendo tonos dramáticos. No la entiendo sin eso”.

Reflexionando sobre su carrera, Almodóvar admitió que echa de menos su humor: “Me gustaría poder hacer una película de nuevo como Mujeres al borde de un ataque de nervios. ¡Si la escribí y la dirigí yo [risas]! En el próximo guion habrá humor, aunque será humor negro”. A continuación, abrió la posibilidad de cambiar su proceso de escritura: “Estoy harto de mí mismo. Y estoy buscando alguien con quien escribir, que me traiga nuevos mundos”. Por eso, insiste: “Tras una película como esta, quiero ir por otros caminos”.