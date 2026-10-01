Qué pasa con los vuelos de Flydubai: cómo siguen las operaciones luego del incidente + Agregar ámbito en









Luego de que un piloto atacara al resto de sus compañeros, una conmoción se desató a bordo de vuelo y afectó al cronograma de la empresa. El hecho fue catalogado como un acto de terrorismo.

El incidente se originó luego de que uno de los pilotos atacara al resto de sus colegas, lo que terminó en heridas de gravedad y turbulencia. Redes

Luego de un incidente a bordo de un avión de la compañía Flydubai con destino a Israel, en el que un piloto atacó a otros, la conmoción alcanzó al estado de los vuelos de la compañía. La empresa anunció cómo seguirá su cronograma, luego del hecho que fue catalogado como un acto de terrorismo.

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El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, afirmó que "un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo". Hasta el momento, esa declaración constituía la principal referencia oficial que vinculaba el episodio con un posible atentado.

A su vez, el primer ministro Benjamin Netanyahu sostuvo que el atacante "intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo” y destacó la actuación de las personas que intervinieron.

El estado de los vuelos de Flydubai, tras el incidente al aire La empresa se expresó al respecto del hecho, al comunicar que suspenderá sus vuelos desde y hacia Israel, indicó el medio europeo DW. “La seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros, la tripulación y las operaciones siguen siendo nuestra máxima prioridad. Esta suspensión temporal permitirá a las autoridades competentes continuar con su labor y esclarecer todos los hechos relacionados con el incidente”, declaró el portavoz de la compañía aérea.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, afirmó que "un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo". @newsisrael13 La empresa se mostró comprometida "con la investigación en curso y con el mantenimiento de los más altos estándares de seguridad en toda nuestra red". Además, destacaron que mantienen "una estrecha coordinación con las autoridades gubernamentales, los organismos reguladores y las partes interesadas del aeropuerto, y revisaremos la suspensión a medida que dispongamos de más información".

Qué se sabe del incidente con un avión de Flydubai que activó una alerta internacional El vuelo había despegado de Dubái y, aproximadamente dos horas y media después, emitió una alerta de emergencia. Según los datos de seguimiento disponibles públicamente, el avión descendió de unos 33.000 pies a 17.000 pies en aproximadamente un minuto. Posteriormente, la aeronave realizó una trayectoria irregular cerca de la frontera con Jordania y finalmente aterrizó en Tabuk, alrededor de una hora después, con 174 ciudadanos israelíes. Una vez que el vuelo consiguió completar su trayecto, familiares y allegados aguardaron a los pasajeros en la terminal aérea israelí con globos, abrazos y lágrimas, después de las horas de angustia que atravesaron desde que se conoció el incidente. PM Netanyahu:

"Esta mañana se produjo un incidente de seguridad muy grave en un vuelo de Dubái a Israel.



Uno de los pilotos apuñaló al otro y al parecer intentó estrellar el avión con todos los pasajeros.



Saludos a los héroes del vuelo que demostraron ingenio y valentía" pic.twitter.com/5YZuW2tfEO — Israel en Español (@IsraelinSpanish) September 30, 2026 Tras desembarcar, los viajeros fueron recibidos por equipos de emergencia y sometidos a controles para evaluar su estado físico y brindarles asistencia después de la situación vivida durante el vuelo. El personal sanitario desplegó un operativo especial dentro del aeropuerto para examinar a los pasajeros apenas descendieron del avión. Al menos uno de los viajeros presentó una lesión importante en el pecho, sufrida durante el tumulto registrado en el aire, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un centro médico para recibir atención especializada.

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