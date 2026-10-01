Alexander Pato compró el 70% de un club inglés y asume un negocio que perdió u$s4 millones

El exdelantero de Milan, Chelsea y la Selección de Brasil integra el consorcio Sports Alpha Capital que tomó el control del Northampton Town, de la cuarta división inglesa. La operación dejó al club libre de deudas y abre una nueva etapa empresarial para Pato, que además ingresará al directorio.

El exdelantero brasileño Alexander Pato acaba de concretar su desembarco como inversor en el fútbol inglés. El consorcio del que forma parte adquirió el 70% de Northampton Town.

Alexandre Pato cambió los botines por los negocios. El exdelantero brasileño, que pasó por algunos de los clubes más importantes de Europa y se retiró del fútbol profesional en 2025, acaba de concretar su desembarco como inversor en el fútbol inglés. El consorcio Sports Alpha Capital (SAC), del que forma parte, adquirió el 70% de Northampton Town Ventures Limited, la sociedad que controla la mayoría de las acciones del Northampton Town, equipo que actualmente compite en la League Two, la cuarta división profesional de Inglaterra .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La operación fue aprobada por el Independent Football Regulator (IFR) y la English Football League (EFL) y quedó formalmente cerrada en las últimas horas. Los antiguos accionistas David Bower, Nigel Le Quesne y Kelvin Thomas conservarán en conjunto el 30% de la propiedad.

La compra corresponde al consorcio y no a Pato de manera individual. El brasileño participa como inversor y se incorporará al directorio del Northampton Town , mientras que los socios de SAC, Joao Xavier y Tim Chamberlain , asumirán como copresidentes. Kelvin Thomas dejará la presidencia después de más de una década, aunque continuará vinculado al club como accionista y director.

Uno de los principales atractivos de la operación está en la situación financiera que recibe la nueva conducción. Northampton confirmó que la adquisición se completó con el club libre de deudas , después de atravesar un período financiero complicado. En abril de 2026, la institución había informado una pérdida antes de impuestos de casi £3 millones, unos u$s4 millones .

Las últimas cuentas disponibles también permiten dimensionar el tamaño del desafío. El club registró ingresos equivalentes a aproximadamente u$s10 millones , mientras que la pérdida antes de impuestos rondó los u$s4 millones y la deuda neta se ubicaba en torno a u$s13 millones .

De acuerdo con los registros financieros correspondientes al ejercicio 2024/25, Northampton acumulaba alrededor de u$s13 millones de deuda neta, con pérdidas cercanas a u$s4 millones y activos netos negativos por aproximadamente u$s15 millones.

La nueva propiedad parte, por lo tanto, de una situación diferente: la deuda quedó resuelta como parte de la operación, aunque todavía deberá determinar cuánto capital adicional destinará al plantel, la infraestructura y el desarrollo comercial del club.

Alerxander Pato, ex delantero de la selección brasileña. que se retiró del fútbol el año pasado, adquirió el 70% de un club de la cuarta división del fútbol inglés. X

Pato: de una transferencia de US$25 millones a comprar un club

La nueva actividad empresarial de Pato se produce después de una carrera en la que también movió cifras millonarias.

En 2007, cuando tenía apenas 17 años, el Milan pagó aproximadamente u$s25 millones por su pase. En el club italiano disputó cinco temporadas y media, convirtió 63 goles en 150 partidos y ganó la Serie A en la temporada 2010/11.

También jugó en Chelsea, Corinthians, São Paulo, Villarreal, Tianjin Tianhai y Orlando City. Con la Selección de Brasil disputó 27 partidos y marcó 10 goles. Fue además campeón del Mundial de Clubes de 2006 con Internacional.

Ahora, a los 37 años, su vínculo con el fútbol cambia completamente: dejó de ser un activo dentro del campo de juego para convertirse en accionista y dirigente de una institución profesional.

La llegada de Pato a Northampton forma parte de un fenómeno que llevó a varios futbolistas y exfutbolistas a participar directamente de la propiedad de clubes.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé también avanzaron en los últimos años en diferentes negocios relacionados con la propiedad o participación accionaria en instituciones deportivas.

El caso de Pato tiene una particularidad: su inversión está concentrada en un club de una categoría inferior del fútbol inglés y dentro de un proyecto que SAC plantea como una apuesta de largo plazo.

El grupo se presenta como una estructura dedicada a la adquisición, propiedad y gestión de un club histórico del Reino Unido. La estrategia apunta a desarrollar tanto el negocio deportivo como el comercial y operativo de la institución.

El nuevo proyecto empresarial tendrá que convivir con una realidad deportiva complicada. Northampton terminó último en League One durante la temporada 2025/26 y descendió a la cuarta categoría del fútbol inglés. Para intentar reconstruir el equipo, contrató al entrenador Chris Hogg y sumó 13 jugadores durante el último mercado de pases, entre ellos el delantero Matty Warhurst, procedente del Manchester City.

Al momento de concretarse la adquisición, Northampton ocupaba el 22° puesto de la League Two después de siete partidos, con apenas una victoria.