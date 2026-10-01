Vence una de las tasas hipotecarias más bajas del mercado: qué hay que saber antes de que cierre la ventana

Una línea UVA con tasa promocional de 6,90% entra en sus últimos días y es una gran oportunidad para quienes buscan comprar su primera casa.

Con la vuelta de los créditos hipotecarios , los últimos recortes aplicados por los bancos empezaron a reactivar el mercado de las viviendas, que venía con menos movimiento en estos años. Ahora, septiembre 2026 cierra con una promoción única .

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Se trata de la propuesta de ICBC , que ofrece una tasa preferencial del 6,90% para quienes acrediten su sueldo en el banco. La condición estará disponible unos días más y es una de las alternativas más competitivas para quienes están evaluando comprar una propiedad.

La tasa del 6,90% no está disponible para cualquier solicitante. Para acceder a ese valor, hay que acreditar el sueldo en ICBC. Quienes no cumplan con esa condición pueden pedir el crédito igualmente, aunque la tasa general informada sube al 9,90% .

ICBC ofrece una tasa preferencial para quienes acrediten el sueldo en la entidad.

El préstamo tiene un plazo máximo de 20 años y permite financiar hasta el 80% del valor de una vivienda de uso permanente . Para la compra de una propiedad principal, el monto puede llegar hasta los $450 millones . Otro punto importante a tener en cuenta es que el pago mensual no puede superar el 25% del ingreso declarado .

Para mejorar la capacidad crediticia, además, se puede sumar el sueldo del cónyuge, conviviente o incluso de uno de los padres. El crédito está disponible para personas de entre 18 y 65 años , tanto para clientes actuales como quienes todavía no tengan una cuenta en el banco.

El plazo, la relación cuota-ingreso y la actualización UVA son claves antes de tomar una decisión. Magnific

Un crédito a 20 años: ventajas y riesgos de congelar la tasa esta semana

La ventaja principal de entrar durante la promoción está en asegurarse una tasa más baja desde el comienzo. En un crédito hipotecario, incluso una diferencia muy chica entre tasas puede cambiar bastante el valor de la cuota y el costo total a lo largo de los años.

Pero hay otro dato que no se puede perder de vista, el hecho de que se trata de un crédito UVA. Eso significa que tanto el capital como las cuotas se actualizan de acuerdo con la inflación. Por eso, no alcanza con mirar solamente cuánto se paga el primer mes.

También hay que pensar si los ingresos familiares van a poder acompañar esa evolución durante los próximos años. Antes de avanzar, conviene revisar:

tasa nominal

costo financiero total

porcentaje del valor de la propiedad que financia el banco

plazo máximo

relación entre cuota e ingresos

requisitos para mantener la tasa preferencial

La tasa del 6,90% puede parecer muy buena, pero el análisis tiene que hacerse pensando en todo el recorrido del préstamo y no solamente en la cuota inicial.

Comparar tasas, financiación y requisitos entre bancos puede cambiar mucho el costo final del préstamo. Pixabay

Alternativas en el mercado: qué ofrecen otros bancos públicos y privados en septiembre

ICBC no es el único banco con líneas hipotecarias disponibles, ya que durante septiembre también continuaron activas propuestas de bancos públicos y privados, principalmente bajo esquemas UVA y con distintas tasas según el perfil del cliente.

Las diferencias suelen aparecer en cuatro puntos como la tasa, el plazo, el porcentaje de financiación y los requisitos para conseguir condiciones preferenciales. Por eso, antes de decidir, hay que comparar cada propuesta con la misma propiedad y el mismo monto solicitado.

La promoción de ICBC ahora entra en sus últimos días, pero más allá de la urgencia por el vencimiento, la clave está en mirar cuánto se financia, cuánto ingreso exige cada banco y cómo puede evolucionar la cuota con el paso del tiempo.