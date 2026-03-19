El FMI advierte por el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre la inflación y la actividad mundial Por Liliana Franco + Seguir en









El organismo alertó que la escalada en Medio Oriente puede impactar en la inflación, la energía y el crecimiento global si el conflicto se prolonga.

El FMI advierte que la guerra puede desatar más inflación y frenar la economía global en un contexto de creciente incertidumbre. Depositphotos

Por la guerra en Medio Oriente “ya hemos visto disrupciones significativas” sostuvo Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI) en una conferencia de prensa ofrecida este jueves en Washington. Advirtió que, en líneas generales, el organismo calcula que por cada 10 dólares de aumento en el precio del petróleo el impacto en la inflación mundial es de una suba de 0,4% y una caída entre 0,1 y 0,2% en la actividad económica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Precisó que el cierre del estrecho de Ormuz cortó el acceso a aproximadamente el 20% de los suministros marítimos de petróleo y combustible del mundo. También dijo que la infraestructura energética en la región del Golfo y en Irán han sido dañadas y esto ha provocado disrupciones en la producción de petróleo y gas.

Canales La vocera se refirió a los tres canales por los que estas disrupciones pueden afectar la economía global, regional y de cada país en particular, según el Fondo.

El primero son las subas en los precios de las materias primas cuya intensidad será determinada por el tiempo en que permanezca cerrado el estrecho de Ormuz y por el daño que sufran las instalaciones de producción de hidrocarburos en la región en conflicto.

fmi dolar.jpg El FMI advierte que la guerra puede desatar más inflación y frenar la economía global en un contexto de creciente incertidumbre. Imagen creada con inteligencia artificial Recordó que los precios de petróleo y gas han aumentado más del 50% en el último mes, por encima de los 100 dólares por barril para el Brent. Además, los problemas en el suministro de fertilizantes “han elevado los riesgos de que se puedan ver aumentos en los precios de alimentos”.

El segundo canal es la inflación. Advirtió que si se mantienen elevados los precios de la energía se provocará una mayor inflación y también – muy importante – en las expectativas de subas de precios. “Para la economía global en general, cuando miramos históricamente los impactos en el precio de la energía, la regla general es que por cada 10% de incremento en el precio del petróleo, si se mantuviera, digamos, durante el resto de este año, esto podría llevar a un incremento de 40 puntos básicos en la inflación mundial y a una caída en la producción mundial de entre 0,1 y 0,2%”, sostuvo Kozack. Por último, se refirió a las condiciones financieras como el tercer canal. Sostuvo que los precios de las acciones han declinado, los rendimientos de los bonos han aumentado como así también la volatilidad, el dólar estadounidense se ha apreciado y las monedas de un número de economías emergentes han disminuido. Tras afirmar que el impacto general dependerá de la duración e intensidad del conflicto, adelantó que se tendrá una mejor evaluación en abril, cuando el Fondo dé a conocer la actualización de su informe Perspectivas Económicas Mundiales. Además de manifestar que el organismo está en consulta permanente con los funcionarios de los distintos países, precisó que “hasta el momento no hemos recibido ninguna solicitud formal de financiación de emergencia”.