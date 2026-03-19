El FMI destacó la resistencia de la economía argentina ante el conflicto en Medio Oriente

En su habitual conferencia, el Fondo se refirió a la evolución de la economía argentina en su rol de exportador de energía. Además, valoró el esfuerzo que lleva adelante el BCRA en la acumulación de reservas.

El Fondo Monetario Internacional destacó la resiliencia de la economía argentina ante el contexto global.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó la resistencia de la Argentina ante un contexto internacional más desafiante (por ser exportadora neta de energía) y ponderó la acumulación de reservas que viene realizando el Banco Central . “Lo principal aquí es que estamos comprometidos (con las autoridades nacionales), las discusiones están avanzando y las reformas están orientadas a captar las fuertes ganancias que la Argentina ha logrado hasta ahora con su programa de estabilización” , sostuvo Julie Kozack , vocera del organismo en el marco de una conferencia de prensa que ofreció este jueves en Washington.

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“ Los avances continúan en algunos frentes claves” aseguró Kozack. Afirmó que la relación entre el staff del FMI y las autoridades argentinas “es muy cercana”.

“Durante las últimas dos semanas, el ambiente global se ha convertido en más desafiante, como ya hemos discutido, con el conflicto en el Middle East. Puedo agregar que Argentina ha superado este shock relativamente bien hasta el momento, especialmente porque ahora es un exportador neto de energía” , señaló la vocera.

Recordó que 2022, cuando se produjo el anterior gran shock del precio de energía, el país era un importador de energía. En cambio, en el presente se ha convertido en un exportador por u$s8.000 millones en petróleo y gas el año pasado, en lo que constituye “una diferencia muy importante”.

Precisó que los avances adicionales que están haciendo en esta materia llevan a confirmar la tendencia a exportar energía “y eso obviamente proporciona un factor de mitigación significativo para la economía argentina”.

Con todo, reconoció que “la situación es fluida, es incierta, y las condiciones financieras más rígidas tienen el potencial de crear un medio más difícil para todas las economías emergentes e incluso para algunas economías avanzadas”.

A favor de las reformas estructurales del Gobierno

Volviendo a la cuestión de las reformas que lleva adelante el país, Kozack remarcó que “están avanzando en múltiples frentes” y recordó que el Congreso recientemente aprobó algunas medidas de mercado laboral para reducir la informalidad en el mercado laboral y para apoyar la creación de empleos.

También destacó los “esfuerzos” para reconstruir las reservas internacionales. Dijo que “el Banco Central ha comprado alrededor de 3.500 millones de dólares en reservas desde el comienzo del año. Esto es equivalente a alrededor de 70 millones de dólares por día.

senado reforma laboral (2) El FMI destacó el avance de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

Además, comentó que el Tesoro está actualmente colocando en el mercado local bonos en dólares y “el apetito por estos instrumentos en Argentina ha sido fuerte”.

Concluyó señalando que las conversaciones sobre la segunda revisión del programa argentino continúan y que informarán más adelante sobre el tema.

Avances en el programa con el FMI

A fines de febrero pasado, una misión técnica del FMI finalizó la revisión de la segunda etapa del programa argentino. En esa oportunidad, el organismo destacó "muy buenos avances" y el cumplimiento de metas fiscales, aunque el país no alcanzó la meta de acumulación de reservas.

En materia fiscal, el Gobierno superó el año pasado el objetivo de superávit primario, alcanzando cerca del 1,4% del PBI frente al 1,3% acordado.

La delegación, que fue liderada por Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, y Bikas Joshi, jefe de la misión técnica para la Argentina del Fondo, valoró positivamente el plan de compra de reservas del Banco Central (BCRA). A lo largo de 50 ruedas el BCRA adquirió más de u$s3.400 millones desde comienzos del año.

Llegaron los dólares del FMI y las reservas del Banco Central aumentaron en u$s 6.175 millones Se espera un nuevo desembolso cercano a los u$s1.000 millones dentro del acuerdo vigente.

Sin embargo, las autoridades debieron utilizar estas divisas para cancelar deuda (dado que la conducción económica no salió todavía al mercado internacional porque consideró elevado el costo del financiamiento externo). El cálculo del FMI es que en la actualidad las reservas netas del BCRA son negativas en unos u$s20.000 millones.

Pese al incumplimiento, el año pasado, de la meta de acumulación de reservas, se espera que el Directorio del organismo internacional otorgue un waiver (perdón). En consecuencia, se espera que apruebe un desembolso de aproximadamente u$s1.000 millones, dentro del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por u$s20.000 millones firmado en abril de 2025, con el objetivo de consolidar la estabilidad económica y fortalecer las reservas.