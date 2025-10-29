El Gobierno aprobó nuevas tarifas para el transporte de hidrocarburos de YPF







La Secretaría de Energía fijó las tarifas máximas para el servicio de transporte de hidrocarburos líquidos a través de los oleoductos Puerto Rosales–La Plata, La Plata–Dock Sud y el poliducto Montecristo–San Lorenzo, operados por YPF. Los valores tendrán vigencia por cinco años.

La Secretaría de Energía aprobó las nuevas tarifas máximas que YPF podrá aplicar en el transporte de hidrocarburos por sus oleoductos y poliductos. YPF

La Secretaría de Energía, a través de la Resolución 427/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial, aprobó las tarifas máximas que podrá aplicar YPF por el servicio de transporte de hidrocarburos líquidos mediante los oleoductos Puerto Rosales–La Plata y La Plata–Dock Sud, en la provincia de Buenos Aires, y el poliducto Montecristo–San Lorenzo, que atraviesa Córdoba y Santa Fe.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según la resolución firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, los nuevos valores tendrán una vigencia de cinco años a partir de su publicación y no incluyen el IVA.

Resolución 427/2025 tarifas transporte ypf La medida se tomó luego de que la Dirección Nacional de Transporte e Infraestructura verificara las inversiones comprometidas por la compañía en esas instalaciones, correspondientes al período 2016–2020 y continuadas hasta 2024, por un total superior a u$s80 millones.

YPF deberá certificar inversiones y contratos bajo el nuevo esquema tarifario YPF deberá presentar cada año una certificación técnica y contable sobre las inversiones ejecutadas y una declaración jurada con las tarifas efectivamente aplicadas, además de informar los contratos de transporte celebrados con los cargadores.

Las tarifas fijadas son de carácter máximo, lo que permite a la empresa acordar valores menores siempre que no se superen los topes regulados.