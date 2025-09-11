El Gobierno aprobó pagos por más de $660 millones a empresas de transporte de la Región Metropolitana







Las resoluciones 53/2025 y 54/2025, publicadas hoy en el Boletín Oficial, detallan las liquidaciones correspondientes a diciembre de 2023 y enero de 2024 del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), incluyendo compensaciones por “Atributo Social” y “Boleto Integrado”.

Las empresas de transporte recibirán más de $600 millones. Mariano Fuchila

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, aprobó hoy las liquidaciones y pagos a las empresas de transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano de la Región Metropolitana de Buenos Aires, correspondientes a los períodos de diciembre de 2023 y enero de 2024.

Según las resoluciones 53/2025 y 54/2025, publicadas en el Boletín Oficial, las compensaciones incluyen los montos por el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), el “Atributo Social” y el “Boleto Integrado”, destinados a garantizar la cobertura de los costos operativos y mantener los beneficios tarifarios para usuarios con mayor vulnerabilidad social.

Para diciembre de 2023, el monto total pendiente de pago ascendía a $263.816.581,66, mientras que para enero de 2024 se fijó en $396.239.525,46, sumando más de $660 millones en ambos períodos. Las resoluciones instruyen a la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios a ejecutar los pagos dentro de los cinco días posteriores a la publicación de cada medida, y a publicar en la página web de la Secretaría de Transporte los detalles de las acreencias para cada empresa.

Las resoluciones ratifican la metodología de cálculo de los costos e ingresos medios del transporte urbano y suburbano, incluyendo la Región denominada Gran La Plata —partidos de La Plata, Berisso y Ensenada—, así como el pago del denominado “Premio Estímulo” a empresas que presentan costos salariales superiores al promedio de la Región Metropolitana.

Estas medidas se enmarcan en la normativa vigente que regula el Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT) y los fideicomisos creados para financiar los subsidios y compensaciones tarifarias, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio y mantener los beneficios del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) para los usuarios.