12 de diciembre 2025 - 07:58

ANMAT retiró del mercado una línea completa de alisadores de pelo

El organismo prohibió la comercialización, uso y publicidad de productos capilares de la marca Lazios Professional tras comprobar que no estaban inscriptos y que podían contener formol, una sustancia no autorizada por su riesgo para la salud.

ANMAT prohibió la venta de una línea de alisadores.

ANMAT prohibió la venta de una línea de alisadores.

Tahe.com

La decisión, publicada en el Boletín Oficial, alcanzó a varios artículos de la línea, entre ellos: un laminado cauterizador, un botox capilar, una keratina, un alisado definitivo, un alisado gold, un alisado “3D efecto espejo 3 en 1”, un alisado “4D efecto espejo 4 en 1” y una nanoplastía de alisado capilar.

Las causas de la prohibición de ANMAT

El organismo explicó que, durante operativos de control, el Servicio de Productos Cosméticos de Higiene Personal detectó que los artículos exhibían rotulados con números de inscripción inexistentes.

alisado de cabello.jpg
Los productos de alisado prohibidos ponían en riesgo la salud.

Los productos de alisado prohibidos ponían en riesgo la salud.

Tras consultar la base oficial de cosméticos, se constató que ninguno figuraba debidamente registrado, lo que motivó el inicio de actuaciones administrativas.

La Anmat sostuvo que los alisadores de cabello que se comercializan sin autorización representan un “serio riesgo” debido a la posible presencia de formol como agente alisante.

Los riesgos para la salud

Recordó que su uso en productos capilares no está permitido porque expone a quienes los aplican o utilizan a vapores tóxicos capaces de provocar irritación ocular y respiratoria, enrojecimiento, ardor, picazón y reacciones alérgicas. En casos de exposición prolongada, advirtió que puede incrementar el riesgo de desarrollar carcinomas, especialmente nasofaríngeos.

“Se trata de productos ilegítimos, para los que se desconoce el establecimiento que los elaboró y, por lo tanto, no es posible garantizar su seguridad, eficacia o composición”, señaló la disposición. Por ese motivo, ordenó prohibir su uso, distribución, comercialización, publicidad y publicación en todo el país.

