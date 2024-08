El Gobierno confirmó que rechazó ofertas para refinanciar su deuda

"Tenemos ofertas de bancos para salir al mercado hoy y no las estamos tomando. No es una cuestión de que no tenemos acceso a crédito, pero tenemos un montón de alternativas de financiamiento y que nos dejan a nosotros tranquilos", dijo Quirno durante un encuentro realizada por la Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral.