El Gobierno destacó una caída de precios por la flexibilización de las importaciones: los sectores beneficiados

El ministerio que conduce Sturzenegger resaltó que "luego de la derogación del SIRA, impulsada durante la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023, se observa una caída de los precios de prendas de vestir, blanquería, productos de recreación y electrodomésticos, relativos al IPC".

Además, indicaron que "los efectos observados en los precios se deben a la eliminación del SIRA y no a otros factores" dado que sectores no expuestos al comercio exterior como seguros, seguros médicos y servicios de recreación, "no registraron caídas en sus precios relativos tras diciembre de 2023".

Caputo Bolsa de Cereales.jpeg

Impuesto PAIS: esperan una caída de precios tras la rebaja de la alícuota

En paralelo, la semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que este lunes 2 de septiembre el Gobierno bajará el impuesto PAIS de 17,5% al 7,5%. En ese sentido, auguró este miércoles que espera que se dé un descenso de la inflación a raíz de la baja del Impuesto PAIS.

"Creo que sí va a implicar una reducción de precios en septiembre", definió. Asimismo, informó que se juntó con muchas cámaras para transmitirles esto.

"Sí, el lunes baja lo que nosotros en su momento habíamos subido de 7,5% a 17,5%, que en su momento lo subimos y dije que iba a ser temporario, que iba a ser para ganar poder de negociación en una situación en la que nosotros queríamos pasar la ley Bases y demás", dijo en declaraciones radiales.

Según explican algunos analistas de la city, en términos de inflación, la reducción de este impuesto podría ser positiva si genera una baja los precios de los importados. Sin embargo, es de esperar que ese impacto se vea recién a partir de septiembre.