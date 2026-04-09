El Gobierno distribuyó cupos para exportar jugo de uva a EEUU por más de 40.000 toneladas

a medida de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca fija el reparto para el período 2026/2027 bajo el acuerdo bilateral vigente. También rechazó pedidos de nuevas empresas y estableció un fondo de libre disponibilidad.

Diferencial. Las uvas blancas totalizan el 50% de los viñedos (mayoritariamente Torrontés), pero también hay viñedos para tintos como Bonarda, Malbec, Syrah o Cabernet.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía oficializó la distribución de 40.258 toneladas métricas de jugo concentrado de uva blanca para exportación a Estados Unidos durante el período 2026/2027.

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La medida se formalizó a través de la Resolución 38/2026, firmada por el titular del área, Sergio Iraeta , y publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La normativa establece el reparto de exportaciones entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027, en el marco del acuerdo firmado en 2023 entre la Argentina y el gobierno de Estados Unidos para suspender una investigación por presuntos subsidios al sector.

Ese entendimiento bilateral regula las exportaciones mediante un sistema de licencias, que deben ser emitidas por la Argentina conforme a condiciones previamente acordadas.

En el proceso de asignación, la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto (CAFEM) elevó la propuesta correspondiente al nuevo ciclo, que fue considerada válida por cumplir con los requisitos establecidos.

Sin embargo, la resolución rechazó las postulaciones como nuevos participantes de: Cooperativa Agroindustrial de Cuyo LTDA y Orion Juice S.A.S.

Según se indicó, ambas firmas no lograron acreditar las condiciones exigidas por la normativa vigente.

En cambio, la empresa SAN JUAN JUICE AND WINE S.R.L. fue incorporada como nuevo postulante y recibirá la totalidad de las toneladas asignadas a esa categoría.

La norma también determinó la creación de un Fondo de Libre Disponibilidad de 142 toneladas métricas, al que se sumarán volúmenes no adjudicados o liberados, como en el caso de la firma Uvas Argentinas S.A., que renunció a su cupo.

Plazos y condiciones

Las empresas adjudicatarias tendrán un plazo de 30 días para completar los trámites necesarios y perfeccionar los contratos de asignación mediante la plataforma oficial.

En el caso de nuevos participantes, además deberán acreditar su adhesión al acuerdo internacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

La resolución aclara que la asignación de cupos no garantiza automáticamente la emisión de las licencias de exportación, que estarán sujetas al cumplimiento de todos los requisitos establecidos.

El esquema se inscribe dentro del sistema de administración de cupos que rige para este producto, en coordinación con el Instituto Nacional de Vitivinicultura, organismo que interviene en el control del sector.

De esta manera, el Gobierno avanza en la implementación del acuerdo bilateral con Estados Unidos, que permite sostener el acceso del jugo concentrado de uva blanca argentino a ese mercado bajo condiciones reguladas.