Boom de los chips: la economía de Corea del Sur creció tres veces más rápido de lo esperado en el tercer trimestre + Agregar ámbito en









Sostenida por un crecimiento exportador del 2,3% y el auge en el sector de semiconductores, la actividad en Corea del Sur superó holgadamente las previsiones del banco central y consolidó un ritmo de expansión interanual del 3,4%.

Economía surcoreana: El PBI creció 1% en el tercer trimestre, superando expectativas.

La economía de Corea del Sur creció a un ritmo tres veces superior a lo esperado durante el tercer trimestre de 2026, impulsada por la fuerte aceleración de la demanda global de semiconductores, según los datos oficiales publicados este martes por el Banco de Corea.

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De esta manera, el producto interno bruto (PBI) del país se incrementó 1% en el período de julio a septiembre en comparación con los tres meses previos, de acuerdo con las cifras preliminares banco central surcoreano.

Cabe subrayar que el dato superó holgadamente el pronóstico del banco central, que en agosto había proyectado un leve avance del 0,3%. De acuerdo con la entidad monetaria, el crecimiento trimestral estuvo motorizado por un aumento del 2,3% en las exportaciones, impulsado principalmente por el dinamismo de los sectores de semiconductores, maquinaria y equipos eléctricos.

Impulso exportador: Las ventas al exterior aumentaron 2,3%, lideradas por semiconductores y maquinaria. El detalle A la par del impulso exportador, la inversión en infraestructura mostró un marcado crecimiento al trepar un 4,1%. En términos interanuales, el PBI surcoreano anotó una expansión del 3,4%, disminuyendo apenas frente al 3,7% registrado en el trimestre anterior, pero consolidando un ritmo sólido.

El Ingreso Interno Bruto (IIB) real del país —un indicador clave del poder adquisitivo nacional— se disparó un 18,8% interanual, marcando su mayor incremento en casi 49 años, impulsado de manera determinante por el boom del sector de semiconductores.

Según datos oficiales del gobierno de Corea del Sur, las exportaciones de componentes electrónicos experimentaron un vertiginoso salto del 218,7% interanual, alcanzando un récord de u$s148.000 millones durante el tercer trimestre de 2026.