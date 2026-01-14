El gobierno de Javier Milei - a través de la Superintendencia de Servicios de Salud - decidió dar de baja tres empresas que tenían una habilitación provisoria para dar servicios de medicina prepaga. Así, la gestión libertaria suma más de 100 compañías de este sector que fueron dadas de baja por distintas razones.
El Gobierno dio de baja tres prepagas: qué empresas no podrán brindar servicios de salud
La decisión fue confirmada por la Superintendencia de Servicios de Salud. En total, ya fueron excluidas 100 prepagas.
“La SSS comunica a los usuarios de Entidades de Medicina Prepaga que se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva [de las tres prepagas] en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp)”, indica el artículo 1 de la norma.
En detalle, las prepagas que se darán de baja son:
En detalle, las prepagas que se darán de baja son:
- Staff Médico S.A.
- Sancor Medicina Privada S.A.
- Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA)
Desde el Gobierno detallaron que la medida se explica por un reordenamiento interno del esquema de cobertura médica.
La aclaración de Sancor Salud
Sancor Medicina Privada estaba vinculada al Grupo Sancor pero se trataba de la obra social que actualmente presta servicios a los trabajadores de la compañía es la Asociación Mutual Sancor Salud, mientras que Staff Médico S.A. pasó a quedar bajo su control tras ser adquirida por la propia mutual. A partir de esa operación, la cartera de afiliados fue unificada y concentrada en una sola razón social.
En ese contexto, la empresa avanzó con el cierre registral de entidades que ya no cuentan con beneficiarios activos, en línea con lo que establece la normativa vigente. “Es una decisión voluntaria de nuestra empresa, solicitar el cese de registro de las entidades citadas por no contar a la fecha con población beneficiaria en los términos de la Ley 26.682. La publicación del citado edicto no genera afectación a la normal actividad prestada”, afirmaron en un comunicado oficial desde Sancor Salud.
