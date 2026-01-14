El Gobierno dio de baja tres prepagas: qué empresas no podrán brindar servicios de salud

El gobierno continúa con el reordenamiento en Salud y ya suma más de 100 empresas de medicina privada que fueron dadas de baja.

El gobierno de Javier Milei - a través de la Superintendencia de Servicios de Salud - decidió dar de baja tres empresas que tenían una habilitación provisoria para dar servicios de medicina prepaga . Así, la gestión libertaria suma más de 100 compañías de este sector que fueron dadas de baja por distintas razones.

“La SSS comunica a los usuarios de Entidades de Medicina Prepaga que se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva [de las tres prepagas ] en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp)”, indica el artículo 1 de la norma.

La medida fue confirmada a través de un edicto publicado en el Boletín Oficial de este martes. “La SSS comunica a los usuarios de Entidades de Medicina Prepaga que se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva [de las tres prepagas] en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp)”, detalla la comunicación oficial.

La aclaración de Sancor Salud

Sancor Medicina Privada estaba vinculada al Grupo Sancor pero se trataba de la obra social que actualmente presta servicios a los trabajadores de la compañía es la Asociación Mutual Sancor Salud, mientras que Staff Médico S.A. pasó a quedar bajo su control tras ser adquirida por la propia mutual. A partir de esa operación, la cartera de afiliados fue unificada y concentrada en una sola razón social.

En ese contexto, la empresa avanzó con el cierre registral de entidades que ya no cuentan con beneficiarios activos, en línea con lo que establece la normativa vigente. “Es una decisión voluntaria de nuestra empresa, solicitar el cese de registro de las entidades citadas por no contar a la fecha con población beneficiaria en los términos de la Ley 26.682. La publicación del citado edicto no genera afectación a la normal actividad prestada”, afirmaron en un comunicado oficial desde Sancor Salud.