Cuáles son las 20 prepagas dadas de baja por el Gobierno

El Gobierno sumó 20 nuevas entidades de medicina prepaga y ya son 125 las totales en baja. La medida responde a un un proceso de "reordenamiento" del sistema de salud privado.

Desde el Ejecutivo explicaron que la medida responde al objetivo de actualizar y transparentar el registro de prepagas. Pexels

En las últimas horas el Gobierno dio de baja unas nuevas 20 entidades de medicina prepaga, como parte de un proceso de "reordenamiento" del sistema de salud privado. Entre ellas, figuran la Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería, Mutual Persona John Deere Argentina y Asistencia Mutual Aeronavegante, entre otras.

El acto administrativo, que lleva la firma de la supervisora técnica de la Superintendencia de Servicios de Salud, Silvia Noemí Viazzi, aclaró que la decisión no genera impacto en los afiliados, ya que se trata de entidades que no cumplían con los requisitos exigidos para sostener la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).

Estas son las nuevas 20 prepagas dadas de baja por el Gobierno El anuncio fue hecho por la SSS. Boletín Oficial. Las prepagas alcanzadas por la medida son las siguientes:

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería; Mutual Persona John Deere Argentina; Asistencia Mutual Aeronavegante; Instituto Médico Asistencial IMA; Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil; Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina; Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios; Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre; Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda; Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios; Asociación Mutual Intercooperativa; Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada; Instituto Materno Infantil S.A; Empy SRL; Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación; Austral Organización Médica Integral; Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda; Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda; IE Emergencias Médicas Bolívar S.A; Cardio S.A; En total, ya son 125 las prepagas dadas de baja desde que asumió Javier Milei. El Gobierno dio de baja otras 20 prepagas y ya suman más de 125 durante la gestión libertaria Desde el Ejecutivo explicaron que la medida responde al objetivo de actualizar y transparentar el registro de prepagas, eliminando razones sociales que no acreditaron actividad efectiva, padrones de afiliados ni documentación contable exigida por la normativa vigente. Con esta resolución, ya superan las 125 las entidades excluidas desde el inicio de la gestión libertaria.

La decisión se suma a otras adoptadas esta semana, cuando la Superintendencia de Servicios de Salud inició el procedimiento de baja para Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A. y la Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA), profundizando la política de control sobre el sistema.