Plazo fijo en la cuerda floja: cuánto generan $500.000 a 30 días

El rendimiento depende del canal elegido para realizar la operación y puede variar de manera significativa entre sucursal y home banking.

Las tasas actuales se encuentran en niveles bastante más bajos que en periodos anteriores.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas de ahorro más utilizadas por los argentinos que buscan una alternativa sencilla para invertir pesos sin exponerse a la volatilidad de otros instrumentos.

El escenario actual presenta una realidad diferente a la de años anteriores: las tasas de interés ofrecidas por los bancos se encuentran considerablemente por debajo de los niveles que llegaron a registrarse durante períodos anteriores.

La diferencia entre ambas alternativas alcanza los $1.438,36 en un mes. Este dato explica por qué la mayoría de las entidades financieras promueven actualmente el uso de plataformas digitales para la constitución de plazos fijos. Además de ofrecer mejores rendimientos, permiten realizar la operación sin necesidad de asistir físicamente a una sucursal y están disponibles las 24 horas.

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¿Me sirve el plazo fijo? Todo lo que tenés que saber

La principal característica del plazo fijo es que permite conocer desde el primer día cuánto se cobrará al vencimiento. A diferencia de otras alternativas de inversión, no depende de movimientos bursátiles, cotizaciones de activos financieros ni fluctuaciones cambiarias. Esa previsibilidad resulta especialmente valorada por aquellos que prefieren evitar riesgos y priorizan la protección de su capital.

Otro aspecto favorable es la simplicidad operativa. Actualmente cualquier persona con una cuenta bancaria puede constituir un plazo fijo en pocos minutos mediante home banking o aplicaciones móviles, sin necesidad de conocimientos financieros avanzados. La operatoria tampoco presenta costos de apertura ni gastos de mantenimiento específicos asociados al depósito.

Sin embargo, existen algunos puntos que conviene considerar antes de elegir esta herramienta. Uno de ellos es la inmovilización del dinero durante el plazo acordado. En un plazo fijo tradicional, el capital queda bloqueado hasta el vencimiento y no puede retirarse anticipadamente sin perder las condiciones pactadas.

También es importante evaluar la evolución de las tasas. Dado que el rendimiento queda fijado al momento de la constitución, el inversor no puede aprovechar eventuales aumentos que pudieran producirse durante los siguientes días.

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Por otra parte, la rentabilidad obtenida debe compararse siempre con la inflación. Cuando el ritmo de aumento de precios supera el interés generado, el ahorro puede perder valor.

A pesar de estas limitaciones, el plazo fijo posee varias ventajas que explican su permanencia entre las opciones más elegidas por los argentinos. La seguridad del instrumento, la facilidad para operarlo y la certeza sobre el resultado final continúan siendo factores determinantes para miles de personas.

Muchos ahorristas también utilizan la estrategia de renovación automática. Esta modalidad permite reinvertir tanto el capital original como los intereses obtenidos, generando un efecto acumulativo que puede incrementar gradualmente el monto final.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el Banco Central ya no fija una tasa mínima obligatoria para los bancos. Como consecuencia, cada entidad financiera tiene libertad para definir los rendimientos que ofrece a sus clientes. Esto provoca diferencias significativas entre bancos y obliga a comparar opciones antes de tomar una decisión.