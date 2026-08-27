El Gobierno de Javier Milei celebró un récord en la aprobación de jueces desde la creación del Consejo de la Magistratura + Agregar ámbito en









La Oficina del Presidente emitió un comunicado donde afirmó que con estas designaciones el Gobierno de Milei se convirtió en la gestión que más jueces logró aprobar en un solo año desde la creación del Consejo de la Magistratura, en 1994.

El Gobierno celebró la aprobación de 67 pliegos judiciales y destacó que se trata de un récord histórico.

El Senado de la Nación aprobó 67 pliegos judiciales enviados por el Gobierno de Javier Milei, con el acompañamiento de todos los bloques políticos de la Cámara Alta. Tras la votación, la Oficina del Presidente destacó las designaciones y aseguró que se trata de un récord histórico para la administración de Justicia.

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Según el comunicado oficial, con estas designaciones el Gobierno de Milei se convirtió en la gestión que más jueces logró aprobar en un solo año desde la creación del Consejo de la Magistratura, en 1994.

La Oficina del Presidente destacó especialmente la tarea de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, a quien atribuyó la construcción de consensos con los distintos espacios políticos para alcanzar el acompañamiento necesario. También resaltó el trabajo del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para avanzar en la cobertura de las vacantes judiciales.

pic.twitter.com/WLx6zSmofj — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 27, 2026 Desde el Gobierno agradecieron además el acompañamiento de los senadores de todos los bloques y señalaron que la votación demuestra que es posible alcanzar acuerdos institucionales “por encima de las diferencias políticas” para garantizar el funcionamiento de la Justicia.

El Senado aprobó los pliegos judiciales por unanimidad La sesión fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel y comenzó pasadas las 11. Además del tratamiento de los candidatos a cargos judiciales y del Ministerio Público, los senadores abordaron cinco tratados y acuerdos internacionales y distintas iniciativas vinculadas con fiestas nacionales, declaraciones y resoluciones.

Los 67 pliegos judiciales fueron aprobados en su mayoría por unanimidad, con 66 votos afirmativos. Sin embargo, la designación de Pablo Bertuzzi como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala I, tuvo un tratamiento diferente: fue aprobada por 44 votos a favor y 23 en contra. Durante el debate, el senador José Mayans, del bloque Justicialista, había anticipado que su bancada acompañaría los pliegos, aunque se opondría específicamente a la designación de Bertuzzi. Además de los nombramientos judiciales, el Senado aprobó por unanimidad cinco acuerdos internacionales, entre ellos tratados con Ucrania y Chile, el Tratado de Medellín sobre cooperación jurídica internacional y el Acuerdo de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur.

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