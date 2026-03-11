La inflación de EEUU tocó el 2,4% interanual en febrero, antes del shock del petróleo por la guerra en Medio Oriente

Los datos exhibieron un fuerte aumento mensual en el precio de los combustibles, pero no alcanzan a reflejar la fuerte fluctuación del barril de crudo en los mercados internacionales.

Los datos de inflación en EEUU estuvieron en línea con las estimaciones del mercado.

La inflación en los Estados Unidos (EEUU) fue de 2,4% interanual en febrero . El número estuvo en línea con lo esperado por los analistas del mercado, al igual que lo ocurrido con la inflación núcleo , que excluye los elementos más volátiles del Índice de Precios al Consumidor (IPC) . Se trata del último dato antes de que se refleje de manera completa el shock energético causado por la guerra en Medio Oriente .

El IPC publicado esta mañana por el Departamento de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) no mostró grandes sorpresas. En la inflación núcleo, el incremento interanual fue de 2,5%, mismo dato que en enero. Se trata de la inflación subyacente más baja desde marzo de 2021 , en plena pandemia de coronavirus.

Por su parte, el IPC general a nivel mensual avanzó 0,3%, en línea con lo esperado. Al desagregar el dato, un reporte de Balanz explicó que la variación en alimentos se aceleró a 0,4% desde 0,2% en enero, mientras que energía mostró una suba de 0,6%, lo cual contrastó con la caída de -1,5% del mes previo. " Esta situación se explicó por una muy fuerte suba en la categoría de fueloil y otros combustibles de 7,7% ", ahondaron.

Dentro de los servicios, " se destacó la aceleración en el componente de servicios médicos hacia 0,6% desde el 0,3% previo , al tiempo que el componente vivienda —que venía siendo en los meses anteriores uno de los de mayor peso y mayor resistencia a la baja— volvió a registrar una variación de solo 0,2% ".

Uno de los datos más relevantes del informe, según Janus Henderson Investors , proviene del indicador conocido como Owner’s Equivalent Rent (OER) —una medida que estima el costo implícito de la vivienda para los propietarios—. Este componente registró una suba interanual de 3,17%, el nivel más bajo desde octubre de 2021 , lo que sugiere que la presión sobre los costos de vivienda continúa moderándose.

"El nivel actual del OER se ubica, de hecho, en una zona similar a la observada entre 2016 y 2020, cuando el mercado inmobiliario estadounidense ya se había recuperado de la crisis financiera global pero todavía no había experimentado el fuerte aumento de precios de las viviendas que siguió a la pandemia", explicó John Kerschner, Global Head of Securitized Products y Portfolio Manager de Janus.

A la espera de los datos de marzo

El analista de Pepperstone, Felipe Barragán, afirmó que "la atención ahora se centra en las cifras de PCE de enero que se conocerán a finales de la semana, las cuales servirán para confirmar o no la convergencia inflacionaria en EEUU". Se trata del medidor de precios que mira la Reserva Federal (Fed) a la hora de decidir su política monetaria.

De todos modos, aclaró que "dichos datos aún no logran capturar la fuerte volatilidad en los precios del petróleo, dado que el conflicto en Medio Oriente comenzó hacia fines de febrero".

Kerschner advirtió que el próximo dato de inflación del PCE "probablemente muestre un panorama bastante menos favorable". Las estimaciones apuntan a una inflación superior al 3% y, "más preocupante aún, con una tendencia que estaría moviéndose en la dirección equivocada".

En consonancia, el también analista de Pepperstone, Michael Brown, destacó que la guerra entre EEUU e Israel con Irán "aumenta los riesgos de inflación al alza a corto plazo, y la duración de dicha crisis energética determinará el grado de cualquier impulso inflacionario al alza que pueda manifestarse en los próximos meses".

La semana próxima se reunirá el Comité de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, con un consenso absoluto del mercado de que no moverán la tasa de interés, que actualmente se ubica en 3,5%-3,75%.

"Aunque los datos de hoy ofrecen cierto alivio para los mercados, no se descarta que en los próximos meses vuelvan a aparecer registros inflacionarios más incómodos, que la Reserva Federal podría tener —o no— margen para ignorar", agregó Kerschner.