Volatilidad extrema en el precio del petróleo: el Brent se da vuelta y pasa a caer 1,4% + Agregar ámbito en









Los vaivenes en el conflicto bélico entre EEUU e Irán no permiten darle estabilidad a la cotización del crudo.

El petróleo opera a la baja este jueves 9 de julio. Depositphotos

Los precios del crudo operan con alta volatilidad este jueves 9 de julio. Luego de mostrar una tendencia alcista por la escalada en el conflicto entre EEUU e Irán, las cotizaciones se dieron vuelta y muestran variaciones negativas.

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Los futuros del Brent llegaron a acercarse a los u$s79, pero ahora caen 1,4% hasta los u$s76,94 el barril. Por su parte, el WTI estadounidense rozó los u$s74, para luego retroceder a los u$s72,47, un 1,5% por debajo del cierre del miércoles.

Ambos referenciales tocaron en la víspera sus niveles más altos desde el 22 de junio y subieron más de un dólar en las operaciones posteriores al cierre de la sesión del miércoles, después de que el ejército estadounidense bombardeó Irán, que respondió con ataques contra Kuwait y Bahrein.

Las noticias en Medio Oriente marcan el pulso del mercado petrolero "En general, es un mercado muy nervioso (…) cualquier noticia que empañe las perspectivas de un acuerdo de paz está afectando un poco al mercado", dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

Las fuerzas armadas iraníes atacaron el jueves infraestructuras militares estadounidenses en los estados vecinos del golfo Pérsico, tras los ataques de Washington contra las provincias costeras del sur y del este de Irán, lo que tensó aún más el acuerdo de alto el fuego, vigente desde hace tres semanas.

Algunas aseguradoras de riesgos de guerra han aconsejado a las compañías navieras que suspendan temporalmente sus travesías por el estrecho de Ormuz, mientras que otras están revisando las condiciones de sus pólizas tras los nuevos ataques a buques, informaron el miércoles fuentes del sector asegurador. Antes del último recrudecimiento bélico, los precios estaban cayendo, ya que el mercado intentaba absorber el exceso de oferta de Oriente Medio liberado por una frágil tregua y algunos indicios de aumento de las existencias. Una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas natural licuado atravesaba el estrecho de Ormuz antes de la guerra con Irán, que comenzó a finales de febrero. El control de Teherán sobre esta vía navegable ha sido su principal baza en el conflicto.