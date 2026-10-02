Argentina Week: el embajador en Francia señaló que los anuncios de inversión alcanzaron los u$s27000 millones

Ian Sielecki celebró la totalidad de las inversiones que anunciaron en París. Asimismo, destacó la "seriedad macroeconómica" que llevó al financiamiento.

Anunciaron millones de dolares en inversió para la Argentina.

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki , destacó los anuncios de inversión por u$s27000 millones realizados durante la Argentina Week en París y aseguró que las jornadas permitieron colocar al país “en el centro” frente a empresarios europeos.

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A través de una publicación en X, el diplomático hizo un balance de los dos días y medio de actividades y atribuyó los resultados a “ la seriedad macroeconómica y el magnetismo mundial del presidente Javier Milei”.

La agenda incluyó diez eventos y contó con la presencia de Javier Milei , integrantes del Gobierno nacional, 13 gobernadores y representantes del sector privado argentino.

Según detalló Sielecki, uno de los principales encuentros tuvo lugar en la sede de la OCDE , donde alrededor de 500 CEOs europeos participaron de una sesión encabezada por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo . Durante esa actividad, este último afirmó: “El único riesgo en Argentina es perderse la oportunidad de invertir”.

ARGENTINA WEEK PARIS: UN MOMENTO HISTÓRICO DENTRO DE UN PERÍODO TRANSFORMADOR Gracias @JMilei por la confianza. Todo esto fue posible gracias a dos fuerzas: la seriedad macroeconómica y el magnetismo mundial del presidente Javier Milei. US$27.000 MILLONES en anuncios de… pic.twitter.com/giOuKqDOqH

Entre los anuncios mencionados por el embajador apareció Total , que presentó proyectos por u$s10.000 millones destinados a Neuquén y Tierra del Fuego .

Por su parte, Pluspetrol y GyP anunciaron u$s12.400 millones para continuar con el desarrollo de Vaca Muerta en la región.

Eramet comunicó una inversión de u$s350 millones para ampliar su proyecto de litio Centenario-Ratones, ubicado en Salta, mientras que PAE y la francesa SNF anunciaron u$s1.200 millones para Cerro Dragón, en Chubut.

A su vez, Glencore anunció u$s4.000 millones para Agua Rica, en Catamarca, de acuerdo con la información difundida por Sielecki.

El diplomático también indicó que LVMH comunicó un acuerdo para comprar Vicuña de Catamarca y ampliar sus bodegas en Mendoza.

En tanto, Hitachi Group eligió a la Argentina para instalar su hub regional, una iniciativa que contempla la creación de 2.000 puestos de trabajo. Huttopia, por su parte, anunció su desembarco en Mar Azul y otros destinos.

Reuniones con empresarios y el encuentro entre Milei y Macron

La Argentina Week también contó con paneles y reuniones con ejecutivos de compañías como Total, ENI, Danone, OCP, Santander, Eramet y Río Tinto.

Otro de los momentos centrales de la agenda se produjo durante el encuentro entre Milei y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

Milei se encontró con Macrón en París. Archivo

La reunión contó además con la presencia de gobernadores y empresarios argentinos y franceses. Según describió Sielecki, fueron dos horas de “charla abierta y relacionamiento”.

Las actividades continuaron en la Cámara de Comercio Internacional (ICC), la Agencia Internacional de Energía y la sede diplomática argentina. En esta última se desarrolló además un encuentro enfocado en el sector tecnológico, del que participaron 103 empresas.

El balance de Sielecki tras las jornadas en París

El embajador consideró que la semana tuvo una relevancia particular dentro de la estrategia argentina para atraer inversiones y profundizar los vínculos económicos internacionales.

“Cuando se escriba la página de este período transformador, en el que la Argentina volvió a ser atractiva, respetada y confiable, esta semana tendrá un recuadrito”, afirmó Sielecki al finalizar su publicación.

De acuerdo con el balance difundido por el diplomático, los anuncios de inversión realizados durante la Argentina Week alcanzaron los u$s27.000 millones, con proyectos concentrados principalmente en energía, minería, tecnología y recursos naturales.