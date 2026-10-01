Desde Tucumán, Peter Lamelas ratificó el respaldo a Javier Milei: "Estamos apoyando a este Gobierno"

El embajador de EEUU ratificó el respaldo de Washington, destacó una línea de crédito por u$s7.000 millones y cuestionó a Huawei.

Peter Lamelas afirmó el fuerte compromiso de su país con el gobierno de Javier Milei y el futuro argentino.

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas , ratificó este jueves el respaldo de Washington al gobierno de Javier Milei y aseguró que su país está "comprometido" con el futuro argentino. Además, destacó las oportunidades de inversión en minería e infraestructura y defendió el avance del Corredor Andes-Atlántico .

Durante su participación en la segunda edición del Foro Argentina Andina , realizado en Tucumán, el diplomático sostuvo: "Mi mensaje hoy es que los Estados Unidos está aquí, está presente, está comprometido y apuesta con fuerza al futuro de la Argentina" . El encuentro fue organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann, con apoyo del Instituto Republicano Internacional.

Lamelas también se refirió al escenario político hacia 2027 y explicitó el acompañamiento de la administración estadounidense al rumbo del Ejecutivo. "Estamos apoyando a este gobierno, el gobierno de Milei" , afirmó, y vinculó la continuidad del respaldo con el mantenimiento de las reformas impulsadas por la Casa Rosada.

En materia económica, el embajador planteó que el desafío de la Argentina es convertir las reformas en inversión, producción y empleo , y sostuvo que el noroeste puede tener un rol central dentro de ese proceso.

En ese marco, puso el foco en el Corredor Andes-Atlántico , la iniciativa lanzada recientemente por ambos gobiernos para conectar sectores productivos argentinos con puertos del Atlántico y mercados occidentales mediante inversiones en transporte, energía, minería e infraestructura digital.

Lamelas destacó que el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM Bank) dispondrá herramientas de financiamiento por hasta u$s7.000 millones destinadas principalmente a proyectos vinculados con minerales críticos y energía. El diplomático presentó ese respaldo financiero como una señal de la confianza estadounidense en la Argentina. Además, señaló que el país posee importantes recursos de litio y cobre y remarcó la necesidad de atraer capital para desarrollar esos activos. En ese punto mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que ya canalizó proyectos por más de u$s120.000 millones, de los cuales más de u$s42.000 millones corresponderían a minería y energía.

El embajador también se refirió a la infraestructura tecnológica y planteó la necesidad de construir un "ecosistema digital de confianza". Allí cuestionó la presencia de proveedores como Huawei y sostuvo que las empresas estatales chinas están sujetas a obligaciones legales de entrega de información al Estado de ese país.

Primer y gran encuentro con el Gobernador de Tucumán, @OsvaldoJaldo. Charlamos sobre la sólida relación comercial que nos une, con exportaciones de la provincia hacia Estados Unidos que fortalecen los lazos económicos entre ambos países, el enorme potencial para seguir creciendo… pic.twitter.com/eaYcFa1LsE — Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) October 1, 2026

Según Lamelas, esa situación representa un riesgo para la infraestructura crítica, la privacidad y la ciberseguridad. "Un mercado libre no debe ser un mercado ciego", afirmó.

Por último, el diplomático volvió a destacar la alianza bilateral y proyectó una profundización del vínculo a partir del corredor de infraestructura. "Es ahora que vamos a construir el Corredor Andes-Atlántico juntos. Es ahora que vamos a crecer juntos", concluyó.

Peter Lamelas se reunió con Osvaldo Jaldo en Tucumán

Antes de su participación en el foro, Lamelas mantuvo un encuentro con el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, durante su primera visita a la provincia. La reunión se realizó en la Casa de Gobierno y tuvo como ejes la relación comercial, las exportaciones de Tucumán hacia Estados Unidos y las posibilidades de profundizar inversiones y cooperación.

Tras el encuentro, el diplomático lo calificó como un "primer y gran encuentro" con Jaldo y señaló que conversaron sobre "la sólida relación comercial que nos une", el aporte de las exportaciones provinciales al vínculo bilateral y "el enorme potencial para seguir creciendo". También destacó "el valor de la libertad como motor de desarrollo".

| Compartimos un gran encuentro con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, a quien recibimos en su primera visita a Tucumán. Conversamos sobre la sólida relación comercial que nos une, las exportaciones tucumanas hacia su país y… pic.twitter.com/qqrP5EgNEr — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) October 1, 2026

Por su parte, Jaldo sostuvo que desde el Gobierno provincial buscan acompañar a los sectores productivos y fortalecer vínculos que permitan "abrir nuevos mercados, atraer inversiones y generar más trabajo para las familias tucumanas". Además, remarcó la importancia de profundizar la cooperación para que el crecimiento genere nuevas oportunidades en la provincia.

Del encuentro también participaron los ministros de Educación, Susana Montaldo; de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; y de Gobierno y Justicia, Regino Amado; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone; Virginia Ávila, del área de Relaciones Internacionales; y el funcionario económico de la Embajada de Estados Unidos, Thach Phan.