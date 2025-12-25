Navidad con clima inestable, lluvias aisladas y calor: cómo seguirá el tiempo en el AMBA y alrededores + Seguir en









El clima inestable continúa marcando la semana de Navidad en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA), con amenazas de lluvias y tormentas aisladas, temperaturas elevadas y mejoras temporarias, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante este jueves de Navidad, el SMN indicó la posibilidad de tormentas aisladas durante la madrugada. Sin embargo, con el correr de las horas las condiciones tenderán a mejorar: desde la mañana el cielo estará mayormente nublado y pasará a parcialmente nublado durante la tarde y la noche. En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas que oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 29 de máxima, en una jornada que combinará humedad y calor moderado.

Ola Calor Aire libre Temperatura Extrema Alerta Las tormentas aisladas podrían darse durante la madrugada, con mejora de las condiciones hacia la tarde. Mariano Fuchila Pese a la inestabilidad inicial, el organismo meteorológico confirmó que no rigen alertas para la Ciudad y alrededores, lo que permite atravesar el feriado con cierta previsibilidad en las actividades al aire libre, especialmente hacia la segunda mitad del día.

Cómo sigue el tiempo en el AMBA y alrededores Para el viernes, el pronóstico anticipa un escenario más favorable. Se espera el regreso de las buenas condiciones climáticas, con cielo despejado durante la madrugada, algo nublado en la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas volverán a subir, con una mínima estimada en 22 grados y una máxima que alcanzará los 32 grados, consolidando un cierre de semana con calor más intenso.

Calor Ola El calor persistirá durante los próximos días, con máximas superiores a los 30 grados en el AMBA. Telam El sábado, en tanto, podría traer nuevamente inestabilidad. El SMN prevé la probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, aunque las condiciones mejorarían hacia la tarde y la noche, con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con valores que irán de los 23 a los 32 grados.

De esta manera, la continuidad de la semana de Navidad estará atravesada por un clima cambiante en la Ciudad y el AMBA, con alternancia entre lluvias aisladas, mejoras temporarias y calor persistente.