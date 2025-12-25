SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

25 de diciembre 2025 - 18:14

Venezuela: informan sobre la excarcelación de 71 detenidos por protestas contra Nicolás Maduro

La liberación, confirmada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, ocurrió en la madrugada del jueves.

Madres de detenidos por protestar contra Maduro se manifiestan desde julio del 2024 por la liberación de sus hijos.

The Associated Press

En medio de la presión militar y diplomática sobre Venezuela, se confirmó una noticia que se reabrió el proceso de excarcelaciones de detenidos por protestas contra Nicolás Maduro con la liberación de 71 personas (65 hombres, 3 mujeres y 3 menores de edad).

La noticia fue confirmada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que denunciaban que las excarcelaciones se habían interrumpido en marzo de este año. Los detenidos permanecían en los penales de Tocorón (para varones), de La Crisálida (mujeres) y La Guaira (adolescentes).

Este grupo formaba parte de las 2.400 personas que fueron detenidas bajo la carátula de "terrorismo" por participar de manifestaciones de protestas contra la reelección de Nicolás Maduro, tras los comicios presidenciales del 28 de julio del 2024. La mayoría de ellas ya fueron liberadas. Aún así, el colectivo de madres de encarcelados denuncian, junto a organizaciones internacionales de derechos humanos, que las detenciones se dieron de forma arbitraria, con procesos judiciales irregulares y con un importante porcentaje de protestantes mantenidos incomunicados durante su condena.

Liberación de detenidos: el comunicado

En el texto en el que confirmaron la excarcelación, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad sostuvo que "esta noticia nos desborda el corazón de alegría y nos llena de esperanza. Nos demuestra que la lucha siempre rinde sus frutos y nos compromete a seguir sin descanso hasta traer a todos los que todavía nos faltan de vuelta".

Embed - Madres En Defensa De La Verdad on Instagram: "Reactivadas liberaciones de presos post electorales El Comité de Madres en Defensa de la Verdad informa que desde la madrugada del 25 de diciembre de 2025 se están registrado liberaciones de personas detenidas en el contexto de las movilizaciones postelectorales. Hasta el momento tenemos confirmada la liberación de 65 hombres que estaban recluidos en Tocorón, 3 mujeres en Las Crisálidas y 3 adolescentes en La Guaira. Esta noticia nos desborda el corazón de alegría y nos llena de esperanza. Nos demuestra que la lucha siempre rinde sus frutos y nos compromete a seguir sin descanso hasta traer a todos los que todavía nos faltan de vuelta. Es un logro importante, pero insuficiente, por ello exigimos la libertad plena de todos a través de una Amnistía General. Gracias a todas las personas que se han solidarizado y acompañado nuestra búsqueda de justicia. Su apoyo ha sido fundamental para mantenernos de pie en los momentos más duros. Por favor, no nos dejen solas. La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país. #NavidadConNuestrosHijosEnCasa Prensa Comité de Madres en Defensa de la Verdad, 25.12.25"
View this post on Instagram

Aún así, plantearon que "es un logro importante, pero insuficiente, por ello exigimos la libertad plena de todos a través de una Amnistía General". "Gracias a todas las personas que se han solidarizado y acompañado nuestra búsqueda de justicia", agregaron.

Para concluir, expresaron que "su apoyo ha sido fundamental para mantenernos de pie en los momentos más duros. Por favor, no nos dejen solas. La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país".

