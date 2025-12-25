Venezuela: informan sobre la excarcelación de 71 detenidos por protestas contra Nicolás Maduro

Embed - Madres En Defensa De La Verdad on Instagram: "Reactivadas liberaciones de presos post electorales El Comité de Madres en Defensa de la Verdad informa que desde la madrugada del 25 de diciembre de 2025 se están registrado liberaciones de personas detenidas en el contexto de las movilizaciones postelectorales. Hasta el momento tenemos confirmada la liberación de 65 hombres que estaban recluidos en Tocorón, 3 mujeres en Las Crisálidas y 3 adolescentes en La Guaira. Esta noticia nos desborda el corazón de alegría y nos llena de esperanza. Nos demuestra que la lucha siempre rinde sus frutos y nos compromete a seguir sin descanso hasta traer a todos los que todavía nos faltan de vuelta. Es un logro importante, pero insuficiente, por ello exigimos la libertad plena de todos a través de una Amnistía General. Gracias a todas las personas que se han solidarizado y acompañado nuestra búsqueda de justicia. Su apoyo ha sido fundamental para mantenernos de pie en los momentos más duros. Por favor, no nos dejen solas. La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país. #NavidadConNuestrosHijosEnCasa Prensa Comité de Madres en Defensa de la Verdad, 25.12.25"

