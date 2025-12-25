De ser el hombre más rico de China a declararse en quiebra: la caída de Liu Zhongtian + Seguir en









Fue declarado uno de los pocos multimillonarios que se hicieron a sí mismos, pero terminó muy lejos de aquellos días.

Fue considerado un titán del aluminiio, pero su imperio terminó cayendo. Imagen: CNN

Fue durante décadas una figura emblemática del auge industrial chino, conocido por su capacidad para transformar oportunidades en enormes negocios productivos y ganar millones. Proveniente de una familia humilde, su trayectoria lo llevó de pequeños emprendimientos locales a convertirse en uno de los líderes empresariales más reconocidos de Asia en el sector del aluminio.

Su fama no solo se limitó al mundo corporativo, sino que también llegó a las principales listas de multimillonarios de China, donde su fortuna y éxito eran símbolos del rápido crecimiento industrial del país. Ese ascenso llegó a su punto máximo con la empresa que lo consolidó como magnate global: Liu Zhongtian.

Liu Zhongtian Llegó a superar los mil millones de dólares de patrimonio, pero terminó en la quiebra. Imagen: Forbes Un multimillonario hecho a sí mismo: la historia de Liu Zhongtian Liu comenzó su vida profesional en la década de 1980 vendiendo madera, soja y chatarra de acero, actividades que marcaron sus primeros pasos en el mundo de los negocios. Con el tiempo, aprovechó el crecimiento económico de China para fundar su propia empresa de aluminio en 1993, enfocándose inicialmente en puertas y ventanas de aleaciones de aluminio.

A medida que la construcción y la industria se expandían en el país, Liu reorientó su negocio hacia la producción de extrusiones de aluminio industrial, productos con mayores márgenes y demanda global. Esta decisión estratégica fue clave para el crecimiento de su compañía y la convirtió en uno de los principales fabricantes del sector en Asia.

El éxito de la empresa lo llevó a una oferta pública inicial en la Bolsa de Hong Kong en 2009, que recaudó más de mil millones de dólares y elevó su reputación internacional. En ese momento, su participación mayoritaria en el negocio lo impulsó a las listas de los hombres más ricos de China, consolidando su estatus de multimillonario hecho a sí mismo.

De los lujos a la bancarrota: cómo termino el magnate A pesar de su éxito inicial, la estructura financiera de la empresa se fue volviendo cada vez más frágil debido a un crecimiento basado en deudas y adquisiciones agresivas. A partir de 2021, enfrentó una severa crisis de liquidez, con operaciones principales en dificultades y múltiples acciones de acreedores que reclamaban pagos atrasados. La situación se agravó tras investigaciones que sacaron a la luz transacciones fraudulentas y empresas pantalla vinculadas a la corporación, lo que sembró dudas sobre la solidez de sus negocios y la transparencia contable de sus activos. Paralelamente, enfrentó desafíos legales en Estados Unidos relacionados con acusaciones de evasión de aranceles y otros cargos que involucraban a filiales y operaciones de exportación. Estos problemas complicaron aún más sus operaciones globales y presionaron la salud financiera del grupo. Finalmente, la compañía fue declarada en procedimiento de bancarrota y reestructuración, sus acciones fueron suspendidas y terminó siendo retirada de los principales mercados bursátiles, marcando el colapso de uno de los imperios industriales más destacados de China y la abrupta caída de quien fuera un titán empresarial.

