En el interior de la Casa Rosada, el Gobierno difundió un video por Navidad

El Gobierno publicó a la medianoche de Nochebuena un video con un saludo por las fiestas, mientras Javier Milei compartió un mensaje propio en el que combinó deseos navideños con un balance de gestión.

A la medianoche de Nochebuena, la Casa Rosada difundió un video institucional con motivo de la Navidad, grabado íntegramente en el interior de la sede del Poder Ejecutivo. La pieza audiovisual fue publicada a través de la cuenta oficial del Gobierno nacional en la red social X y estuvo acompañada por un mensaje con deseos de paz .

El corto muestra a tres integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo recorriendo pasillos, escaleras y patios del edificio histórico mientras trasladan la imagen del Niño Jesús hasta el pesebre armado en uno de los patios internos. La secuencia está acompañada por el villancico “Noche de paz”, interpretado en un tono solemne que refuerza el carácter religioso y ceremonial del saludo.

“Desde la Casa Rosada, esperamos que el nacimiento de Jesús renueve en todos los hogares argentinos la paz, la esperanza y el espíritu de encuentro que inspiran la Navidad”, expresaron desde la cuenta oficial de la Presidencia de la Nación, junto al mensaje de “¡Feliz Navidad!”.

¡FELIZ NAVIDAD! Desde la Casa Rosada, esperamos que el nacimiento de Jesús renueve en todos los hogares argentinos la paz, la esperanza y el espíritu de encuentro que inspiran la Navidad. pic.twitter.com/BNBWOCG3F2

El mensaje navideño de Javier Milei

En paralelo al mensaje oficial, el presidente Javier Milei difundió su propio saludo navideño a través de sus redes sociales. En ese mensaje, el jefe de Estado combinó los deseos por las fiestas con un balance de su primer año de gestión y un llamado a profundizar el rumbo de las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

“Bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a cero. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por este camino, bajando el gasto y bajando impuestos”, afirmó Milei. En esa línea, destacó avances en materia de inflación y pobreza.

El Presidente también mencionó la eliminación del cepo cambiario y subrayó cambios en el área de seguridad, al señalar la reducción de los piquetes y la creación de la Dirección Federal de Investigaciones, junto con el reequipamiento de las fuerzas federales. En el plano institucional, volvió a defender la implementación de la Boleta Única Papel y afirmó que los resultados de las elecciones legislativas reflejaron un respaldo social al rumbo adoptado por el Gobierno.

El video institucional de la Casa Rosada tuvo una duración de 86 segundos y cerró con una consigna habitual en los mensajes presidenciales: “Que Dios los bendiga a todos. Que la fuerza del cielo los acompañe. ¡Y viva la libertad, carajo!”.