Navidad sangrienta en La Plata: un hombre mató a su vecino por usar pirotecnia

Un hombre de 68 años asesinó a su vecino de un disparo y quedó detenido junto a varias armas incautadas.

Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, murió tras recibir un disparo durante la madrugada de Navidad.

Un hombre de 68 años mató a su vecino de un disparo durante la madrugada de Navidad tras una discusión por el uso de pirotecnia. El agresor disparó desde la ventana de su departamento hacia un grupo de personas en un monoblock de la calle 609 entre 3 y 4, en La Plata. Uno de los tiros alcanzó a Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, quien murió en el acto.

Cómo ocurrió el hecho Fuentes policiales informaron que el Comando Patrulla recibió un alerta radial sobre un herido de arma de fuego en el complejo habitacional. Al llegar, los efectivos encontraron a varios vecinos reunidos y hallaron el cuerpo de Ramírez en el descanso de la escalera, con heridas en el cuello y el hombro izquierdo.

mato a su vecino pirotecnia la plata Operativo policial en La Plata tras los incidentes y el incendio del vehículo del agresor. Según los testimonios recolectados, el conflicto comenzó cuando los hijos de la víctima estaban usando pirotecnia y el detenido reaccionó disparando desde su domicilio. Los agentes ingresaron al departamento con la puerta entreabierta y encontraron al sospechoso apoyando un arma sobre una mesa, logrando reducirlo y detenerlo.

Durante el allanamiento, se secuestró una pistola Bersa Thunder 40 PRO calibre 40, utilizada en el hecho, junto a una escopeta especial reforzada calibre 20, un rifle de aire comprimido calibre 5 mm y varias municiones de distintos tipos. Ninguna de las armas tenía pedido de secuestro.

mato a su vecino pirotecnia la plata (1) Las armas secuestradas por la policía en el allanamiento al sospechoso. El fiscal de turno, Patricio Barraza, coordinó las actuaciones judiciales junto al gabinete de homicidios de la DDI La Plata. El lugar fue preservado para el trabajo de peritos y se solicitó la presencia de personal médico y morguera.

Tras el homicidio, vecinos incendiaron el Peugeot 504 del imputado en represalia, lo que generó tensión y obligó a un operativo policial. El detenido fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la UFI N° 6 de La Plata, acusado de homicidio.