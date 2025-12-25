Fuerte inicio de Navidad en las calles: vuelcos, choques y al menos 14 accidentes en el AMBA

La madrugada y la mañana de Navidad registraron al menos 14 accidentes de tránsito en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un vuelco en la General Paz, choques contra semáforos y viviendas, heridos trasladados a hospitales y la intervención de Bomberos y el SAME en distintos puntos de la Ciudad, en un feriado atravesado por una fuerte siniestralidad vial.
Uno de los hechos más impactantes ocurrió en la Avenida General Paz, a la altura del cruce con Panamericana, donde un automóvil perdió el control y terminó volcado. Los ocupantes del vehículo quedaron atrapados y debieron ser rescatados por personal de emergencia. Hasta el momento no se informó la identidad de las personas involucradas.
Minutos después de las 9 de la mañana, se produjo otro siniestro en el barrio de San Cristóbal. En el cruce de las avenidas Independencia y Jujuy, dos autos chocaron y uno de ellos impactó contra un semáforo, lo que generó complicaciones en el tránsito y la intervención del SAME.
En Floresta, Bomberos y personal médico asistieron otro choque en Avenida Directorio y Pergamino, donde un auto perdió el control y se incrustó contra una vivienda. El vehículo quedó atrapado entre el edificio y un árbol, y el conductor fue trasladado al Hospital Piñero con politraumatismos.
También se registró un fuerte choque en el barrio de Belgrano, en Figueroa Alcorta y Sucre, donde un auto impactó contra una grúa. El conductor quedó atrapado por la activación de los airbags y fue rescatado por los bomberos. El SAME lo trasladó a un hospital, mientras se trabajaba en la zona por la pérdida de GNC del vehículo, que quedó completamente destrozado y sería de alquiler.
Además, un colectivo de la línea 168 y una moto chocaron en Zapiola y Elcano, también en Belgrano. El motociclista sufrió un traumatismo grave de cráneo y fue trasladado de urgencia al Hospital Pirovano.
Alcoholemia: controles en la Ciudad y en todo el país
En paralelo a los siniestros, el Gobierno porteño informó que durante Nochebuena y Navidad se instalaron más de 30 puestos de control de alcoholemia en puntos estratégicos de la Ciudad. Hasta las 7 de la mañana se realizaron 5.394 testeos, de los cuales 30 dieron positivo, lo que representó una tasa del 0,47%, una caída a la mitad respecto del año pasado, cuando la positividad había sido del 0,83%.
A nivel nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó 97 alcoholemias positivas durante los controles realizados en Nochebuena, tras fiscalizar 5.220 vehículos en rutas y accesos de todo el país. En total se labraron 163 actas de infracción y se retuvieron 102 licencias de conducir. En todos los casos, los conductores alcoholizados fueron retirados de circulación.
La alcoholemia más alta se registró en Caucete, San Juan, con 1,83 g/l, seguida por casos en Gualeguaychú (1,66 g/l), Wanda (1,57 g/l), Bariloche (1,49 g/l) y Las Grutas (1,47 g/l). Desde la ANSV remarcaron que estos operativos continuarán durante Año Nuevo y a lo largo de toda la temporada de verano, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial.
