Fuerte inicio de Navidad en las calles: vuelcos, choques y al menos 14 accidentes en el AMBA + Seguir en









La madrugada y la mañana de Navidad estuvieron marcadas por graves siniestros viales en la Ciudad y el AMBA, con rescates, heridos y operativos de alcoholemia reforzados.

Durante Nochebuena y Navidad se registraron al menos 14 siniestros viales en la Ciudad y el AMBA.

La madrugada y la mañana de Navidad registraron al menos 14 accidentes de tránsito en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un vuelco en la General Paz, choques contra semáforos y viviendas, heridos trasladados a hospitales y la intervención de Bomberos y el SAME en distintos puntos de la Ciudad, en un feriado atravesado por una fuerte siniestralidad vial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Uno de los hechos más impactantes ocurrió en la Avenida General Paz, a la altura del cruce con Panamericana, donde un automóvil perdió el control y terminó volcado. Los ocupantes del vehículo quedaron atrapados y debieron ser rescatados por personal de emergencia. Hasta el momento no se informó la identidad de las personas involucradas.

CHOQUE (1) Un auto terminó volcado en la General Paz, a la altura de Panamericana, y sus ocupantes debieron ser rescatados. Captura TN Minutos después de las 9 de la mañana, se produjo otro siniestro en el barrio de San Cristóbal. En el cruce de las avenidas Independencia y Jujuy, dos autos chocaron y uno de ellos impactó contra un semáforo, lo que generó complicaciones en el tránsito y la intervención del SAME.

En Floresta, Bomberos y personal médico asistieron otro choque en Avenida Directorio y Pergamino, donde un auto perdió el control y se incrustó contra una vivienda. El vehículo quedó atrapado entre el edificio y un árbol, y el conductor fue trasladado al Hospital Piñero con politraumatismos.

También se registró un fuerte choque en el barrio de Belgrano, en Figueroa Alcorta y Sucre, donde un auto impactó contra una grúa. El conductor quedó atrapado por la activación de los airbags y fue rescatado por los bomberos. El SAME lo trasladó a un hospital, mientras se trabajaba en la zona por la pérdida de GNC del vehículo, que quedó completamente destrozado y sería de alquiler.

choques navidad (1) Un colectivo y una moto colisionaron en Belgrano; el motociclista fue trasladado con traumatismo grave de cráneo. Además, un colectivo de la línea 168 y una moto chocaron en Zapiola y Elcano, también en Belgrano. El motociclista sufrió un traumatismo grave de cráneo y fue trasladado de urgencia al Hospital Pirovano. Alcoholemia: controles en la Ciudad y en todo el país En paralelo a los siniestros, el Gobierno porteño informó que durante Nochebuena y Navidad se instalaron más de 30 puestos de control de alcoholemia en puntos estratégicos de la Ciudad. Hasta las 7 de la mañana se realizaron 5.394 testeos, de los cuales 30 dieron positivo, lo que representó una tasa del 0,47%, una caída a la mitad respecto del año pasado, cuando la positividad había sido del 0,83%. Test alcoholemia telam.jpg Las autoridades confirmaron que los operativos continuarán durante Año Nuevo y la temporada de verano. Telam A nivel nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó 97 alcoholemias positivas durante los controles realizados en Nochebuena, tras fiscalizar 5.220 vehículos en rutas y accesos de todo el país. En total se labraron 163 actas de infracción y se retuvieron 102 licencias de conducir. En todos los casos, los conductores alcoholizados fueron retirados de circulación. La alcoholemia más alta se registró en Caucete, San Juan, con 1,83 g/l, seguida por casos en Gualeguaychú (1,66 g/l), Wanda (1,57 g/l), Bariloche (1,49 g/l) y Las Grutas (1,47 g/l). Desde la ANSV remarcaron que estos operativos continuarán durante Año Nuevo y a lo largo de toda la temporada de verano, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial.

Temas Navidad

choque

AMBA

SAME