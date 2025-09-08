El PJ apura proyecto para "federalizar" el BCRA: menos directores y más lugar para las provincias Por Ariel Basile







La iniciativa se presentó en el Senado y tuvo acceso Ámbito de forma exclusiva. Apunta a que la Cámara alta y los gobernadores, vía el CFI, nombren miembros del directorio. Señalan falta de autonomía actual y la denominan “Ley anti Anker” por la consultora de Caputo y Bausili.

El bloque Convicción Federal busca darle más lugar a las provincias en la composición del directorio.

Un sector del peronismo con base en las provincias presentó un proyecto de ley en el Senado para modificar la actual composición del directorio del Banco Central (BCRA), en el cual se propone reducir de diez a ocho miembros la cantidad de integrantes, de los cuales dos lugares sean para representantes de la Cámara alta y uno a propuesta del Consejo Federal de Inversiones (CFI), organismo integrado por los gobernadores. Previamente, habían presentado un proyecto similar los diputados Mónica Fein y Esteban Paulon, del bloque Encuentro Federal.

El proyecto está firmado por el catamarqueño Guillermo Andrada, la jujeña Carolina Moisés y el riojano Fernando Rejal, del bloque Convicción Federal, parte del interbloque de Unión por la Patria, que se referencia en el PJ no kirchnerista, con impronta provincialista. Sus autores la denominan “Ley anti Anker”, en referencia a la consultora de Luis Caputo y Santiago Bausili, nombrado como titular del BCRA por el primero. “Es llamativo que pregonen la autonomía del Banco Central y la manejen entre los socios de una consultora”, expresaron a este medio. Y añadieron que se reduce la cantidad de directores para estar en sintonía con la idea de austeridad que pregona la Casa Rosada.

La iniciativa apunta a modificar la Ley 24.144 y se conoce en momentos calientes en el mercado, tras la derrota electoral de La Libertad Avanza y de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. De prosperar el texto, el artículo 6 de la norma quedaría redactado de la siguiente manera: “El Banco Central de la República Argentina estará gobernado por un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente y seis directores. Todos ellos deberán ser argentinos nativos o por naturalización, con no menos de diez años de ejercicio de la ciudadanía”.

Allí, se propone que el presidente, el vicepresidente y tres de los directores sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Otros dos, en representación del Senado de acuerdo a la composición de la Cámara. Y el último, nombrado por los gobernadores a partir de la postulación propuesta por el titular del CFI (actualmente ocupa ese cargo Ignacio Lamothe).

Según los autores, el proyecto busca “restaurar la autonomía del directorio del BCRA” y señalaron que hasta 1992 se incluía a representantes de los bancos provinciales, eliminados tras una reforma de la Carta Orgánica. “La exclusión de los representantes de las provincias como actor institucional en el BCRA ha debilitado la coordinación entre la política monetaria y el desarrollo federal del crédito y la inclusión financiera”, menciona el texto en sus fundamentos. Y hace mención al texto de la Constitución Nacional de 1994 que establece “un banco federal con facultad de emitir moneda”. “De más está decir que el sistema actual no logra capturar las necesidades específicas de las provincias ni abordar las desigualdades estructurales en el acceso al crédito y otros recursos financieros entre diferentes zonas geográficas de nuestro país”, sostienen los autores del proyecto. El proyecto de los diputados santafesinos Previamente, los diputados santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulon, ambos del bloque Encuentro Federal, habían presentado un proyecto propio para incorporar a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires como partes constitutivas del BCRA. Su iniciativa les otorgaba libre elección a los distritos para designar a sus directores, con un esquema de rotación. Asimismo, plantea la creación de consejos integrados por representantes provinciales, cámaras empresarias y sindicatos, con funciones de asesoramiento, evaluación de políticas y propuestas de orientación monetaria, bancaria y cambiaria y propone dividir al país en 7 regiones (Centro, Litoral, Norte, Cuyo, Pampeana, CABA y Sur Patagónica). El directorio del BCRA quedaría conformado por un presidente y un vicepresidente -ambos designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado- y representantes regionales (2 por la región pampeana y 1 por cada una de las otras). En concreto, busca "dar cumplimiento al mandato constitucional de crear un banco federal", utilizando como modelos otras experiencias internacionales, como la Reserva Federal de EE.UU., el Bundesbank alemán y el Banco Nacional de Suiza. De acuerdo al texto, la descentralización permitiría mayor equilibrio regional, estabilidad macroeconómica, inclusión financiera y desarrollo productivo.