La inflación mayorista se desaceleró al 0,8% en julio, ante bajas en los precios del petróleo + Agregar ámbito en









El IPIM del INDEC mostró un fuerte recorte, que fue celebrado por el Gobierno. Los efectos de la guerra en Medio Oriente tuvieron una importante incidencia.

Gentileza invezz

La inflación mayorista se desaceleró al 0,8% en julio, el porcentaje más acotado desde mayo de 2025. Sucedió, fundamentalmente, por un descenso en los precios de la energía, muy volátiles en los últimos meses por la guerra en Medio Oriente.

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El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del INDEC mostró un recorte considerable en el mes en cuestión, ante lo cual el presidente Javier Milei salió a celebrar en sus redes: "Y al final Julio empezó con CERO", expresó.

Y al final Julio empezó con CERO...

INFLACIÓN MAYORISTA = 0,8%

CIAO! https://t.co/tIuBMMZCjX — Javier Milei (@JMilei) August 18, 2026 Sin embargo, cabe aclarar que la variación del referencial fue influida por un derrumbe del 9,2% en los precios de la división de petróleo y gas. En junio los hidrocarburos también habían arrojado una baja, del 5,3%, tras haber escalado más de 50% entre marzo y mayo, como consecuencia del conflicto bélico entre EEUU e Irán.

Esta fue la razón principal por la cual la inflación mayorista se desaceleró por tercer mes consecutivo y se reflejo en una caída del 2,2% en los precios de los productos primarios de origen nacional. Por su parte, las manufacturas locales exhibieron una variación casi idéntica a la del mes pasado (+1,7% vs. +1,6%).

Donde sí hubo una importante merma fue en productos importados, que apenas avanzaron 0,5%, contra el 2,3% de junio.

Economistas ven un "piso" en la inflación mayorista y muestran cautela hacia adelante Pese a las celebraciones del oficialismo, algunos economistas mostraron una mayor cautela a la hora de analizar el dato. "La inflación mayorista no sirve como anticipo de la minorista: ni cuando es 5%, como en abril de este año, ni cuando "empieza con cero" como en julio. Julio 2026 no fue, ni siquiera, el "mejor" mes de la gestión Milei: en mayo 2025 los precios mayoristas habían caído 0,3%", remarcaron desde la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia. Por su parte, Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, destacó como "buen dato" al de inflación mayorista de julio, pero agregó que "quizás encontró su piso". "Difícil que sigan cayendo los precios de oil&gas y los de bienes importados sigan desacelerando. Una de las principales diferencias con el índice minorista es que no mide servicios. Estos precios suben promedio 3% en los últimos dos meses y son los que más aumentaron desde noviembre del 2023", profundizó. En el mismo sentido, Federico Machado, de OPEN, marcó que "este dato no refleja una caída de la inflación subyacente, sino un fenómeno particular: caída del petróleo del -9% y aumento de bienes importados del 0,5%". "El promedio del resto de las categorías ronda un aumento del 3%", acotó.

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