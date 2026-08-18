Olivia Colman se une a la sexta temporada de la serie "Only Murders In the Building" + Agregar ámbito en









Esta temporada ambientada en Londres marca la primera vez que la serie sale de Estados Unidos y del emblemático edificio Arconia, donde tuvieron lugar todas las muertes e investigaciones anteriores.

La actriz ganadora del Oscar se une a la serie de Hulu y Disney+.

La lista de estrellas invitadas para la sexta temporada de la serie Only Murders in the Building sigue creciendo.

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Olivia Colman se ha unido al reparto de la sexta temporada de la serie de misterio y asesinatos de Hulu y Disney+, que se ambientará fuera de Estados Unidos. La noticia se dio a conocer en redes sociales mediante un vídeo compartido por Selena Gomez, Meryl Streep y Martin Short en la cuenta de Instagram de la serie.

“Hemos tenido muchísimas estrellas invitadas increíbles en Only Murders in the Building ”, comenzó Gomez en el video del anuncio. Streep estuvo de acuerdo y dijo: “Solo nos falta una”.

Pero no se trataba de Martin Short, quien apareció en escena al estilo de Oliver Putnam. Luego hizo un gesto y mencionó a Olivia Colman, quien se unió a ellos e hizo una reverencia.

View this post on Instagram Elenco de la sexta temporada de Only Murders in the Building Colman es la última incorporación al elenco estelar de la sexta temporada, siguiendo los pasos de Peter Capaldi, exmiembro del reparto de Doctor Who. También se une a Jodie Whittaker, sucesora de Capaldi y la primera mujer en interpretar al icónico Señor del Tiempo, y la actriz más asociada al personaje. David Tennant, quien interpretó al Décimo y al Decimocuarto Doctor, también aparecerá, al igual que Jim Broadbent.

Entre las estrellas invitadas recurrentes de la sexta temporada, anunciadas previamente, también se encuentran Nicola Coughlan, Richard Ayoade, Adrian Lukis, Kathryn Hunter, Jennifer Saunders, Sean Teale, Simone Ashley, Amar Chadha-Patel, Rhea Norwood, Matthew Beard, Sharon Horgan, Martin Freeman, Geri Halliwell-Horner, Jamie Demetriou, Anjana Vasan, Jane Horrocks, Derek Jacobi y Lesley Nicol. Esta temporada ambientada en Londres marca la primera vez que la serie sale de Estados Unidos y del emblemático edificio Arconia, donde tuvieron lugar todas las muertes e investigaciones anteriores. Las primeras cinco temporada de Only Murders in the Building están disponibles en Disney+.