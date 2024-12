El primer año económico de Javier Milei: luces, sombras y una agenda de múltiples desafíos hacia 2025

Al cumplirse el primer aniversario del disruptivo -desde varios ángulos- gobierno del presidente Javier Milei , la foto actual de la coyuntura económica argentina ofrece un balance signado con varias luces y sombras de diversas tonalidades y matices, y no pocas cuentas pendientes hacia 2025.

Con reformas estructurales y medidas ortodoxas -aunque algunas no tanto-, en un contexto de minoría en ambas cámaras del Congreso, sin gobernadores ni intendentes de su partido, el líder libertario dejó marcada una impronta que claramente dividió las aguas en una sociedad, cuya mayoría ha tolerado por el momento un inédito ajuste del gasto en tiempo récord.

Primer año de Javier Milei: principales logros económicos

Fuerte reducción de la inflación

La baja del IPC de 25,5% en diciembre, a alrededor del 2,7% de octubre pasado, es probablemente uno de los mayores logros del Gobierno. La gestión económica de Milei estuvo atravesada por un importante ajuste fiscal y monetario, y una política cambiaria que mantuvo a lo largo de los meses un crawling peg del 2% mensual. Estos lineamientos, junto con la recesión de la economía, -y a pesar del ajuste alcista de las tarifas de servicios públicos-, propiciaron un freno y baja abrupta del proceso inflacionario que se venía acelerando -desde los últimos años de la administración del entonces presidente Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa- y que se profundizó con la devaluación del 54% del peso el 13 de diciembre de 2023, en el arranque de la gestión del libertario (el dólar oficial pasó de $366,45 a $800, con un paralelo de $1.070, mismos niveles que en la actualidad, después de tocar los $1.500 en julio pasado). Recordemos que en enero el IPC se moderó a 20,6%, en febrero a 13,2%, en marzo a 11% y en abril comenzó a ser de un dígito, con 8,8%. Ya en mayo se produjo otra fuerte caída a 4,2%, para luego seguir en descenso -con cierta resistencia en el 4%- hasta ubicarse debajo del 3% en el presente. “Hay consenso sobre que el equilibrio fiscal fue fundamental, pero igual o más importante fue la política del 2% de devaluación mensual, lo que indica que el tipo de cambio oficial fue el ancla nominal que logró coordinar expectativas y darle credibilidad al programa anti-inflacionario, que viene funcionando muy bien”, evaluaron desde Econviews.

Pax cambiaria y reducción de la brecha a casi cero

Con altibajos y cierta resistencia hasta mitad de año (cuando tocó un pico de la gestión, en casi un 60%, con un dólar blue de $1.500), la reducción del spread entre el tipo de cambio oficial y el paralelo a casi cero es otro punto positivo del Gobierno. Para lograrlo, decidió cerrar todas las canillas de emisión monetaria, incluso la que utilizaba para comprar dólares de la exportación. A mediados de año, determinó que, parte de los dólares que adquiría en el mercado oficial, los vendería luego en el Contado con Liquidación (CCL) para reabsorber los pesos emitidos. Ayudado además por el dólar "blend", el blanqueo y el "carry trade", la cotización del dólar paralelo no paró de bajar. Así, la cotización del blue apunta a cerrar 2024 con una suba del orden de 10%, muy por debajo de la inflación que estará más cerca de 120%.

Inédito ajuste fiscal y monetario

La administración de Milei conquistó un hito fiscal, al conseguir en 2024 un superávit primario de las cuentas públicas por primera vez en 15 años (sería del 1,5% del PBI). La motosierra que aplicó sobre el gasto público no tiene precedentes en la historia reciente: las erogaciones se contrajeron casi 30% en términos reales en 2024 hasta octubre. Había sido una de sus promesas de campaña. Es “el pilar central sobre el que descansa la confianza en su gestión”, remarcaron desde GMA Capital. La sorpresa para muchos fue que este importante ajuste, no solo no provocó un colapso social, sino que Milei mantiene un alto apoyo de la opinión pública a un año de su asunción. El Gobierno también dispuso un fuerte ajuste monetario, al traspasar los pasivos del Banco Central al Tesoro, lo que implica que la autoridad monetaria tenga una menor presión para emitir pesos.

El regreso del crédito

El financiamiento al sector privado se recuperó en 2024, a tal punto que va camino a lograr su primera suba real en seis años. La estabilidad cambiaria y una mejora en las principales variables macroeconómicas impulsaron un notable incremento en las líneas de crédito, tanto en pesos como en dólares. De todos modos, Argentina aún mantiene un bajo porcentaje de crédito con relación a su PBI (apenas representa el 8% frente a más del 30% promedio regional). El saldo real de crédito total, tanto en pesos como en dólares al sector privado, acumula un crecimiento interanual del 12% real.

Economía de Milei: principales efectos negativos

Recesión económica y lenta recuperación

El proceso de desinflación también estuvo inducido por una fuerte recesión que registró su piso entre marzo y abril, para luego comenzar una tenue recuperación, con marchas y contramarchas, y lejos de una forma de "V" que pronosticaba el Gobierno. El 2024 cerrará con una contracción cercana al 3%, pero que se acentúa para los sectores que dependen del mercado interno. “Tanto por la contracción fiscal y monetaria, como por la falta de una política productiva, y de ingresos, la política económica generó una recesión que, para los sectores del mercado interno, va a rondar el 6% de caída interanual. No existen muchos antecedentes en otros países con contracciones de esa magnitud, que no tengan que ver con grandes crisis mundiales o directamente humanitarias, como guerras o desastres naturales”, sostuvo Martín Kalos, director de EPyCA Consultores.

Pérdida del poder adquisitivo de asalariados y jubilados

La caída de la actividad también estuvo asociada a la pérdida de poder adquisitivo de jubilaciones y salarios (con diversas velocidades y dimensiones), a causa del proceso inflacionario y la suba de tarifas por quita de subsidios. “Los salarios formales privados al inicio del gobierno de Milei eran los más bajos de los últimos 12 años y las jubilaciones las más bajas desde 2010. Sobre ese nivel crítico de ingresos se impuso un ajuste inédito, que explica las dificultades que tiene hoy la economía para recuperarse”, recordó el economista Pablo Moldovan, Director de C-P Consultora. Según el INDEC los sueldos estatales perdieron 16,1% en los primeros diez meses de la era Milei. En paralelo, la estimación para los trabajadores informales indica una caída del poder adquisitivo cercana al 17% entre diciembre del año pasado y abril de este año. Los menos perjudicados son los salarios registrados del sector privado, que acumulan una merma del 2,4% en la era Milei.

Crecimiento de la pobreza y la indigencia

Producto de la aceleración inflacionaria en los primeros meses de gestión, y la consecuente abrupta caída del salario real, los niveles de pobreza llegaron a superar en el primer trimestre el 55%, y tocaron un nivel no visto en dos décadas. Aunque esos registros se están moderando, ante la (lenta) recuperación del salario real, el indicador podría sostenerse por arriba del 45% en el cierre de 2024, es decir, en niveles aún muy elevados.

Fuerte caída del consumo masivo

El consumo de alimentos y de otros bienes sufrió una importante caída en 2024, debido al impacto que tuvieron en los hogares algunas medidas implementadas en la gestión de Milei, destinadas a alcanzar una estabilización macroeconómica. En el primer trimestre del año se registró una contracción del consumo de mayor magnitud, que llegó a una baja en torno al 30% tanto en las ventas de supermercados y autoservicios, como en comercios minoristas de distintos rubros, de acuerdo a datos del INDEC y CAME. De todos modos, hacia el último trimestre del año, comenzó a verse una desaceleración en la caída del consumo: según la última medición de CAME, las ventas minoristas pyme bajaron 1,7% anual y crecieron 3,9% mensual en noviembre, y acumulan una merma de 12,2% en los primeros once meses del año.

Economía de Milei: cuentas pendientes 2025

Para 2025, Milei y su equipo económico tendrán varios desafíos y deberán indefectiblemente afrontarlos, dada la fragilidad de fondo que aún mantiene la economía argentina.

Cepo cambiario

En el mercado, hay consenso de que un punto débil del programa económico es la lentitud en levantar definitivamente las restricciones al dólar. En primera instancia, se había proyectado ponerle fin en junio pasado, pero la fecha se fue corriendo con el pasar de los meses, junto con la suma de condiciones básicas para ponerle fin al cepo. Ahora, el consenso del mercado cree que se va a levantar recién después de las elecciones legislativas de octubre del año que viene.

Renegociar el acuerdo con el FMI

El Gobierno debe profundizar las negociaciones con el FMI para alcanzar un nuevo acuerdo, que refinancie el actual programa a más largo plazo, con la posibilidad de incluir en el nuevo trato "fondos frescos", que serán clave para la salir del cepo.

Reservas del Banco Central

otro punto endeble ha sido la recomposición de reservas internacionales, que siguen siendo negativas. Pasaron de -11,000 millones de dólares a fin del año pasado, a unos -5,000 millones de dólares recientemente. Si bien estos números representan una mejora, están lejos de haber vuelto a valores positivos. Esa situación ha llevado a que el Gobierno sea muy cauto con un eventual levantamiento del cepo cambiario. En los últimos meses el Banco Central ha vuelto a acumular dólares, aunque una gran parte es “por deuda del sector privado y no por un superávit en la cuenta corriente, que es más sustentable”, explicaron desde Econviews.

Apreciación cambiaria

Entre los riesgos que aparecen en el horizonte no muy lejano, es el de la mayor apreciación del peso, que va camino a convertirse en la moneda que más se fortaleció frente al dólar en el mundo durante 2024. "Los planes anti-inflacionarios basados en el tipo de cambio, que casi inexorablemente terminaron en turbulencia. El hecho de que la macro está más sólida minimiza las chances de una crisis. Pero en algún momento va a hacer falta una política de salida de la rigidez cambiaria. Esperemos que el Gobierno sea consiente de eso y no se enamore del tipo de cambio fijo", advierten desde Econviews.

Que el repunte de la actividad económica se sienta en "la calle"

El desafío de 2025 para el Gobierno es que los números macro finalmente bajen a la micro, y sobre todo se sientan en el consumo masivo, uno de los segmentos que más sintió el ajuste de la política económica.